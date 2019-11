L’artiste Marnix Verstraeten a rangé ses pinceaux: sa commune pleure sa disparition

C’est un personnage singulier qui a tiré sa révérence ce samedi. L’artiste et conseiller communal (MR) Marnix Verstraeten est décédé à l’âge de 59 ans.

La petite commune de Mont-de-l’Enclus pleure la disparition d’une figure marquante et au style si particulier. Marnix Verstraeten s’est éteint ce samedi des suites d’une longue maladie.

Véritable électron libre, l’artiste flamand, né à Avelgem en 1960 mais installé à Amougies, avait fait de la politique l’un de ses «terrains de jeu.» Son score de 290 voix obtenues lors du scrutin communal de 2012 lui avait permis d’intégrer l’hémicycle enclusien, sur les bancs de la majorité libérale du bourgmestre Jean-Pierre Bourdeaud’Huy. En décembre 2017, Marnix Verstraeten avait assuré un intérim de quelques mois en suppléant Noël Geurts à l’échevinat de la Culture, du Tourisme ou encore des Commerces.

Redevenu conseiller communal, «Mix» (son nom d’artiste) était un personnage singulier. Avec ses cheveux en bataille, son accent gantois et son humour perpétuel, il ne passait jamais inaperçu sur le territoire de Mont-de-l’Enclus.

Diplômé du KASK, l’académie royale des Beaux-Arts de Gand, cet artiste peintre et architecte reconnu a beaucoup œuvré pour le développement de la culture. Parmi ses plus grandes réussites, difficile de ne pas évoquer le souffle nouveau donné à la Maison des randonneurs, dont il supervisa les travaux de transformation. L’endroit accueillait depuis de nombreuses expositions de qualité.

«Je suis un homme libre, aux idées libres et au caractère libre, se plaisait-il à dire. Si je peux amener des idées plus jeunes et progressistes, je le ferai. Laissez-moi être l’inspiration de l’Enclus. » Il a laissé une empreinte indélébile au Mont-de-l’Enclus.