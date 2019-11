Couvin: le centre-ville privé d’eau ce dimanche matin

Une conduite de distribution d’eau appartenant au gestionnaire de réseaux de l’INASEP a éclaté au centre de Couvin.

Cette nuit vers 2h du matin, une conduite de distribution d’eau appartenant au gestionnaire de réseaux de l’INASEP a éclaté au centre de Couvin. Le centre-ville est actuellement impacté.

Il s’agit d’une colonne principale d’eau venant du barrage du Ry de Rome et alimentant la ville, qui s’est rompue. C’est plusieurs milliers de mètres cubes d’eau qui se sont retrouvés sur la chaussée.

Actuellement, la rue du Pont du Roy est fermée à la circulation et une déviation locale a été mise en place par les ouvriers communaux. Les ouvriers du gestionnaire de réseaux sont sur place et les travaux de réparation devaient être entamés incessamment sous peu et durer plusieurs heures.