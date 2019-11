Une matinée ensoleillée avant l'arrivée des nuages

(Belga) Le temps sera ensoleillé dimanche matin, malgré quelques bancs de brouillard givrant isolés. Le ciel se couvrira l'après-midi par l'est, mais le temps sera généralement sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Les maxima seront de 4 degrés en Hautes Fagnes à localement 9 degrés à la Côte. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est, devenant modéré de nord à nord-est en Ardenne l'après-midi. Dimanche soir et durant la nuit, la nébulosité sera abondante. Une zone de précipitations s'étendra de l'est vers le centre du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, on attend de la neige fondante et de la neige au dessus de 500 m. Il s'agira de pluie ailleurs. (Belga)