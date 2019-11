Lausanne Billard Masters - Eddy Merckx en demi-finales après une belle remontée

(Belga) Eddy Merckx a assuré sa place pour les demi-finales du Masters de billard aux trois bandes de Lausanne, samedi en Suisse.

Après avoir remporté son dernier match de groupe contre l'Italien Marco Zanetti (UMB 4) avec 40-31, dont une série de neuf caramboles, le champion en titre a dû affronter le Turc Semih Sayginer (UMB 9) pour tenter de rejoindre le dernier carré. Merckx, double champion du monde, a pris la tête après une série de huit. C'est ensuite Sayginer, le champion du monde 2003, qui a pris le contrôle de la partie et a pris une large avance 18-35. La victoire semblait à sa portée. Merckx a ensuite aligné des séries de onze, cinq et six, et remporté le match 40-38 et une moyenne de 2.105 par tour. Le Néerlandais Dick Jaspers (UMB 1), l'Espagnol Daniel Sanchez (UMB 17) et le champion du monde U22 le Sud-Coréen Myung Woo Cho (UMB 14), sont les trois autres demi-finalistes. - Résultats de samedi: Groupe B Eddy Merckx (Bel/N.2) - Marco Zanetti (Ita/N.4) 40-31 (2.000-1.632) Quarts de finale Eddy Merckx (Bel/N.2)- Semih Sayginer (Tur/N.9) 40-38 (2.105-2.111) .