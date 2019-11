VIDÉOS | Martinez: «On a fait preuve d’une grande qualité devant le but»

Neuf victoires en neuf matches de qualifications, la première place du groupe et une démonstration 1-4 face à la deuxième force du groupe, la Russie. Roberto Martinez n’aura pas grand-chose à reprocher à ses joueurs au terme de cette campagne qualificative.

Samedi au terme de la rencontre contre la Russie, il était très satisfait.

«On a bien défendu en équipe et on a fait preuve de grande qualité devant le but. Quatre buts à l’extérieur contre une équipe comme la Russie, c’est top», s’est réjoui le sélectionneur national au micro de la RTBF.

«On a bien géré le match en général et les opportunités qu’on leur a laissé. En deuxième période, ce n’était peut-être pas une performance parfaite. La Russie a gardé le ballon un peu trop longtemps mais ça peut arriver», a-t-il ajouté.

Roberto Martinez a ensuite parlé de la prestation de Dedryck Boyata en défense centrale. «C’est toujours difficile de remplacer un gars expérimenté comme Jan Vertonghen. Certains peuvent être surpris mais en interne, c’était clair qu’il était prêt pour jouer avec cette équipe. C’était un très bon profil pour le match de ce soir face à un Dzyuba très fort physiquement. À côté de lui, il avait un Thomas Vermaelen qui est un exemple incroyable pour les jeunes joueurs belges.»

Maintenant que la première place du groupe est acquise, le sélectionneur n’a pas pu s’empêcher d’exprimer quelques regrets sur le stade national. «Je suis très content de cette fin de campagne. On va célébrer avec le public à Bruxelles mais c’est vraiment dommage qu’on n’ait pas un stade national pour pouvoir accueillir des matches de l’Euro 2020. Surtout quand on a une telle équipe et une telle génération. C’est vraiment dommage», a-t-il conclu.