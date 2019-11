Eden Hazard étincelant en Russie avec un doublé et un assist: «l’objectif est rempli»

C’est un capitaine comblé qui s’est présenté à la presse samedi après le succès de ses Diables Rouges en Russie (1-4), synonyme de gain du groupe I des qualifications pour l’Euro 2020.

Eden Hazard a marqué un doublé et a donné l’assist pour son frère Thorgan sur le but d’ouverture. «Je suis vraiment. C’est chouette pour la famille, pour Thorgan et moi. Même pour Romelu (Lukaku, auteur du 4e but belge, NDLR), qui fait presque partie de la famille», a souri le joueur du Real Madrid au micro de VTM.

Il suffisait d’un point à l’équipe de Roberto Martinez pour terminer en tête de son groupe. Elle a largement rempli l’objectif en s’imposant grâce à une très bonne première mi-temps. «L’objectif était de terminer premier du groupe pour ainsi éviter de longs déplacements lors de l’Euro 2020. Il est rempli», a ajouté le Brainois de 28 ans, concédant que le second acte des Belges avait été de moins bonne facture que le premier.

Le match contre Chypre, mardi au stade Roi Baudouin, viendra ponctuer une campagne belge jusqu’ici irréprochable. «J’espère que ce sera une belle rencontre, face à un adversaire qu’il faudra respecter, et que nous allons réaliser le 30/30 devant nos fans.»

La Belgique pourrait revenir sur les bords de la Neva l’été prochain pour y disputer certains matches de l’Euro. Au Mondial 2018, la Belgique avait perdu contre la France en demies avant de battre l’Angleterre pour la 3e place, toujours dans ce même stade. «On a gagné contre l’Angleterre et maintenant contre la Russie. Deux victoires en trois matches, pas mal non?», a ponctué Hazard.