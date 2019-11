Plusieurs chantiers sur le rail durant ce week-end, horaires adaptés

Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, effectuera des travaux sur plusieurs tronçons du réseau ce week-end. Les horaires seront adaptés en conséquence et des bus de remplacement seront affrétés sur certaines liaisons, peut-on lire sur le site de la SNCB.

Sur la ligne 161 Namur-Bruxelles, aucun train ne circulera entre les gares de Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord. Les trains IC Luxembourg-Bruxelles seront déviés via Louvain et ne s’arrêteront pas à Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Schuman. Ils desserviront par contre bien les gares de la jonction Nord-Midi. Les trains IC Dinant-Namur-Bruxelles ainsi que les trains S8 Ottignies-Bruxelles-Midi ne circuleront pas au-delà de Bruxelles-Luxembourg. Ce chantier se déroulera sur deux week-ends. Le même plan de transport alternatif sera donc d’application les 23 et 24 novembre.

Sur la ligne 96 Mons-Bruxelles, Infrabel procédera au renouvellement des aiguillages et des voies entre Braine-le-Comte et Hal. Aucun train ne circulera entre ces deux gares et ce, pendant quatre week-ends (16-17 novembre, 23-24 novembre, 30 novembre-1er décembre et 7-8 décembre). Des bus de remplacement effectueront la navette entre Braine-le-Comte et Hal, mais aussi entre Braine-le-Comte et Enghien. L’heure de départ des trains sera également adaptée dans ces deux gares.

Sur la ligne 40 Liège-Maastricht, aucun train ne circulera entre Liège et Visé. Des bus seront également mis en service entre ces deux gares.

Sur la ligne 130 Charleroi-Namur, Infabel procédera au renouvellement des voies entre Charleroi et Tamines samedi à partir de 20h00 et toute la journée de dimanche. Des bus effectueront là aussi le trajet entre ces deux gares. La dorsale wallonne Mouscron-Liège-Liers sera de facto scindée dimanche.

D’autres chantiers se poursuivent également, dont celui de la rénovation de la gare de Dinant, où aucun train ne circule les week-ends jusqu’au 14 février.

Le planificateur de voyages sur le site internet de la SNCB ainsi que l’application mobile de la compagnie ferroviaire tiennent compte de ces modifications.