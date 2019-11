Proximus League - Le Beerschot (0-3 à OHL) s'impose en déplacement après neuf mois

(Belga) Vainqueur de la première période, OH Louvain a été sèchement battu sur son terrain vendredi lors du match d'ouverture de la seconde période de la Proximus League de football par le Beerschot (0-3). Les Rats n'avaient plus gagné en déplacement depuis neuf mois.

Le Beerschot s'est montré plus entreprenant pendant les vingt premières minutes et a arraché des coups de coin, qui n'ont apporté aucun danger. Après cela, OH Louvain s'est rebellé mais ne s'est pas non plus créé des occasions. Il y a eu tout au plus un peu d'agitation devant le but de Mike Vanhamel. En cette première période sans but, les deux équipes ont eu une occasion: l'Anversois Raphael Holzhauser a frôlé le montant sur coup franc (33e) et l'attaquant d'OHL Thomas Henry n'a pas cadré sa tête au deuxième poteau(36e). La seconde période a démarré en trombe avec une reprise de la tête au second poteau de Holzhauser (48e, 0-1). L'Autrichien a ensuite été à la base du premier but du Camerounais Marius Noubissi (54e, 0-2). Jorn Van Camp (60e, 0-3) a rendu plus large encore cette victoire attendue depuis le 17 février. Samedi, Lokeren reçoit Lommel à 20h30. Dimanche, l'Union Saint-Gilloise accueillera Virton à 16h00 et Roulers en fera de même avec Westerlo à 20 heures. (Belga)