Six Jours de Gand: De Pauw en duo avec Scartezinni, Rickaert revient avec Pieters

Les Belges Moreno De Pauw et Gerben Thijssen lors du Six Jours de Gand. BELGA

Moreno De Pauw a débuté la quatrième soirée des 79es Six Jours cyclistes de Gand avec l’Italien Michele Scartezzini comme coéquipier. Le Néerlandais Roy Pieters est de retour de maladie et a retrouvé Jonas Rickaert.

De Pauw a perdu son compagnon Gerben Thijssen lors de la soirée d’ouverture sur une lourde chute. Il a été associé à Rickaert, dont le partenaire Pieters est tombé malade. Vendredi, Pieters était à nouveau en état de courir. Par contre, l’Italien Francesco Lamon a été gagné par la maladie à son tour et Scartezzini est désormais en duo avec De Pauw.

De Pauw, recordman du tour de piste de 166 et 500 mètres avec départ lancé et en relais du Kuipke, a emmené avec lui plusieurs autocars remplis de fans au temple cycliste de Gand. À la fin de la saison, il fera ses adieux au cyclisme et veut se faire remarquer pendant encore trois soirées à l’occasion de Six Jours de Gand.