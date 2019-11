Un mort et 200 000 foyers privés d’électricité après de fortes chutes de neige

Près de 200 000 foyers restaient privés d’électricité en France vendredi soir après d’importantes chutes de neige dans la région Rhône-Alpes, ayant notamment causé la mort d’un automobiliste

La situation s’améliorait progressivement mais 190 000 foyers étaient encore dépourvus de courant à 20H00, soit 140 000 de moins qu’en matinée, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

«Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l’instant la date du rétablissement» complet, avait déclaré dans la journée le représentant d’Enedis.

La fermeture d’axes routiers a compliqué aussi la tâche des «plus de 2 000 techniciens» mobilisés sur le terrain.

Préfectures et collectivités locales ont identifié les lieux à réalimenter en priorité, via le réseau ou par 210 groupes électrogènes en cours d’installation ou d’acheminement.

À Romans-sur-Isère dans la Drôme, département le plus touché, des commerces n’ont pas ouvert vendredi faute d’alimentation électrique, de même que la mairie. Les équipements sportifs resteront fermés ce week-end, ainsi que les écoles lundi, pour des vérifications de sécurité.

La préfecture du département a mis à disposition 300 places d’hébergements en urgence, en plus du dispositif habituel, pour accueillir des personnes privées de courant.

Plus de 10 000 clients particuliers et entreprises de l’opérateur de téléphonie Orange ont par ailleurs été privés de téléphonie fixe en Drôme et Ardèche, et quelque 50 000 clients d’internet.