La Finlande 11e nation qualifiée pour l’Euro 2020 après sa victoire face au Liechtenstein

La Finlande est la onzième nation qualifiée pour la phase finale de l’Euro 2020 de football du 12 juin au 12 juillet dans 12 pays.

Les Finlandais sont assurés de la deuxième place du groupe J derrière l’Italie après avoir battu le Liechtenstein 3-0 lors de l’avant-dernière journée des qualifications. L’Arménie, qui pouvait encore revendiquer le deuxième ticket, s’est inclinée à domicile face à la Grèce (0-1).

Jasse Tuominen (21e) et Teemu Pukki (64e pen, 75e) ont inscrit les buts finlandais. Dimitrios Limnios (34e, 0-1) a assuré la victoire des Grecs à Erevan.

En soirée, la Serbie (5e, 10 points) reçoit l’Italie, qui est déjà qualifiée (24 points).

Au classement, la Finlande compte 18 points, contre 11 à la Grèce, 3e, et 10 à l’Arménie, 4e. Le Liechtenstein (2 points) est 6e.

Dans le Groupe F de l’Espagne, un match pour l’honneur était au programme entre la Norvège et les Iles Féroé. La Norvège spécialiste des partages (5 pour trois victoires et une défaite) s’est facilement imposée 4-0. Tore Reginiussen (4e), Iver Fossum (8e) et l’ex-Gantois Alexander Sorloth (62e, 65e) ont alimenté le marquoir. Chez les Norvégiens, le Genkois Sander Berge a été remplacé à la 84e.

En soirée, l’Espagne, qui est déjà qualifiée (20 points), reçoit Malte, la lanterne rouge (3 points). Le match le plus important aura lieu à l’Arena Nazionala de Bucarest où la Roumanie (14 points) jouera son va-tout contre la Suède (15 points). À l’aller à Stockholm en mars, les Scandinaves s’étaient imposés 2-1.

Les onze des vingt-quatre équipes déjà qualifiées: Belgique, Italie, Espagne, Pologne, Ukraine, Russie, Turquie, France, Angleterre, Tchéquie, Finlande.