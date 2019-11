VIDÉO | InterClassics: le salon des amoureux des autos de légende

Le salon InterClassics, c’est tout ce week-end à Brussels Expo. Et c’est LE rendez-vous des amoureux des voitures anciennes.

Il ne faut pas croire que les fans de voitures anciennes sont tous de richissimes collectionneurs. il y a aussi des amoureux des vieilles autos, des nostalgiques de leur enfance, qui retapent et bichonnent une vieille Cox ou une Renault 4CV.

Ils se retrouvent tous ce week-end à Brussels Expo pour le salon InterClassics. Au milieu des Cox et des Renault, il y a aussi un tas de Maserati, Porsche, Bentley, Ferrari, Aston Martin… Toutes celles qui font rêver. Et elles sont toutes à vendre.

Clap 5e

C’est la 5e édition de ce rendez-vous désormais incontournable. Avec quelques zooms: sur la future expo So British du musée de l’auto, sur les œuvres du génial designer italien Zagato.

Et on ne se lassera pas de flâner dans les stands pour savourer celles qui ont donné ses lettres de noblesse à l’histoire de l’automobile. Parce que même si on n’a pas l’intention ou les moyens d’acheter une ancienne, le rêve, ça ne coûte rien…

Notre reportage vidéo ci-dessus.

Bruxelles – Salon InterClassics. © ÉdA – Jacques Duchateau

Infos sur le web. L’entrée au salon InterClassics donne droit à visiter également le salon Cocoon, juste à côté.

Bruxelles – Salon InterClassics. © ÉdA – Jacques Duchateau