Fin du mouvement de grève annoncé vendredi à 22h00 à la prison d'Ittre

Au terme d'une assemblée du personnel qui s'est tenue vendredi midi, les agents pénitentiaires de la prison d'Ittre ont décidé de reprendre le travail dès 22h00, a indiqué un délégué syndical de la CSC à l'agence Belga. Lors d'une réunion de concertation qui a eu lieu jeudi soir en présence de représentants syndicaux, la direction s'était engagée à ouvrir une procédure de recrutement en vue de compléter le cadre incomplet sur le site pénitentiaire brabançon.

Dix agents pénitentiaires ont été blessés lors d'une intervention de transfert de deux détenus en cellule de punition, mercredi soir à la prison d'Ittre.

Au lendemain de l'incident et quelques jours après l'agression à la lame de rasoir d'un autre membre du personnel pénitentiaire survenue dimanche, les agents ont décidé d'arrêter le travail. Depuis jeudi matin, les préaux, douches, visites et autres activités pour les prisonniers sont suspendus. Des policiers fédéraux ont été appelés en renfort pour assurer la distribution des repas et des médicaments ainsi que les autres missions légales.

Une réunion de concertation s'est tenue jeudi soir, rassemblant des représentants syndicaux et de la direction. Au terme de celle-ci, les délégués ont décidé de poursuivre la grève jusque vendredi soir à 22h30.

"La direction s'est engagée à lancer le recrutement pour au moins une dizaine d'agents supplémentaires. Quant aux problèmes techniques de sécurité, des vérifications devraient être réalisées dès la semaine prochaine par une entreprise spécialisée. Nous restons néanmoins prudents dans la mesure où ces intentions de la direction n'en sont aujourd'hui qu'au stade de promesse", indiquait jeudi soir le délégué CSC Vincent Gonthier à l'agence Belga. "Signe d'une ouverture de la direction, cinq des huit détenus difficiles qui posent réellement problème ont été transférés ce jeudi vers d'autres prisons, ce qui constituait aussi l'une de nos importantes revendications", précisait alors sa collègue Claudine Coupienne.

Ces informations ont été communiquées aux agents, vendredi midi, lors d'une assemblée du personnel. La reprise complète du travail est prévue vendredi soir dès 22h00.