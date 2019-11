Géothermie à Ambroise Paré: IDEA joue la carte de la transparence

Les riverains sont invités à postuler à un comité de suivi pour être informé de l’évolution du dossier.

Le projet de puits géothermiques d’une profondeur de 2500 mètres de long que l’IDEA ambitionne de forer pour alimenter en chauffage l’hôpital Ambroise Paré ne fait pas que des heureux.

Depuis l’enquête publique qui s’est déroulée en septembre dernier, des craintes sur le projet se font entendre sur l’air du refrain bien connu «pas dans mon jardin». Suite à ces protestations, l’IDEA a choisi de sortir le grand jeu en matière de communication.

Un site entièrement dédié au projet et à l’exploitation de la géothermie dans la région a été mis en ligne: geothermiemons.be. On y retrouve des informations techniques sur le projet, les travaux et les prévisions de mise en œuvre en cas d’obtention du permis, les conséquences de ces travaux et les partenaires du projet.

Parallèlement, l’IDEA lance la constitution d’un comité de suivi, dont l’objectif est «de permettre aux représentants de la population, aux différentes parties prenantes (autorités publiques, institutions voisines, etc.) et au porteur de projet de dialoguer efficacement et en toute transparence.»

Ce comité de suivi sera constitué de:

– cinq représentants effectifs et cinq suppléants de la population;

-? quatre représentants des institutions voisines (Hôpital Ambroise Paré, École des Ursulines, École Léo Collard et École de nursing);

– deux représentants de la Ville de Mons;

– deux représentants de l’intercommunale IDEA;

– un représentant de l’UMONS.

Ce comité se réunira au minimum une fois tous les trois mois avant et pendant les travaux et une fois par an dans le cadre de l’exploitation du site. Un appel à candidatures a été diffusé ce jour auprès de 4000 foyers concernés par l’enquête publique liée à la mise en œuvre du projet.

Outre un document informatif sur le projet, le planning et les mesures prises visant à limiter les nuisances éventuelles, les riverains ont reçu un formulaire qu’ils peuvent adresser auprès du Service Environnement de la Ville de Mons avant le 10 décembre prochain.

Le formulaire est également disponible via le sitewww.geothermiemons.be ou sur simple demande auprès d’IDEA (portedenimy@idea.be ou au 065/37.57.46).

RELIRE | L’hôpital Ambroise Paré bientôt chauffé à la géothermie