JO 2020 : Philip Mestdagh sur le choix d’Ostende: «cela donne une motivation de plus aux joueuses»

L’octroi vendredi par la FIBA, la fédération internationale de basket, de l’organisation de l’un des tournois de qualification olympique de basket féminin à Ostende en février prochain donne «une motivation supplémentaire», aux Belgian Cats, a commenté Philip Mestdagh, le sélectionneur national.

«C’est déjà un exploit de pouvoir organiser ce tournoi. À nous de créer un autre exploit et de nous qualifier pour les Jeux Olympiques», a ajouté le technicien de Ypres à sa sortie de l’avion emmenant l’équipe belge à Helsinki pour le 2e match de qualification pour l’Euro 2021 contre la Finlande dimanche (16h00).

Jeudi soir, les Belges ont dominé l’Ukraine (83-66) en ouverture. «Nous avons vu que jouer à domicile apporte encore plus. C’est une belle salle, une vraie salle de basket, il y avait près de 3 000 spectateurs, et les joueuses ont su créer l’ambiance. J’ai retrouvé de la joie et ça c’est très important», s’est réjouit encore Philip Mestdagh. «Il y a bien sûr des points à corriger. L’Ukraine est revenue après un bon début chez nous, mais c’était normal aussi, Iagupova (leur meilleure joueuse auteure de 32 points, NDLR) n’allait pas continuer à rater. Le 12/24 aux lancers est à améliorer bien sûr, mais gagner de 17 points, ce n’est pas mal».

Le Versluys Dôme d’Ostende, doté d’une capacité de 5 000 places, pourrait très bien faire le plein pour les trois rencontres prévues les 6, 7 et 9 février prochain. «On nous a promis que tout allait être fait pour faire le plein. Cette nouvelle donne une motivation supplémentaire aux joueuses ici. La France et la Serbie organisent aussi un groupe. On les évite déjà aussi, mais il reste de grosses équipes. À nous de bien préparer ce rendez-vous».

Le tirage au sort est prévu le 27 novembre.

Dans l’immédiat, la Belgique affronte la Finlande en qualifications pour l’Euro 2021 dimanche. Philip Mestdagh a repris Serena-Lynn Geldof dans le noyau à la place de Billie Massey par rapport au match de l’Ukraine. Emeline Leblon, la jeune meneuse, est aussi restée Belgique.