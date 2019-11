Onze blessés légers dans un incendie: «Dangereux de sortir par une cage d’escaliers enfumée»

Les pompiers sont intervenus rue de Montserrat à Bruxelles vendredi matin, à la suite d’un dégagement de fumée venant du sous-sol d’un immeuble, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Onze personnes ont été légèrement blessées. Leur vie n’est pas en danger. La cause de l’incendie est encore inconnue.

«À l’arrivée des pompiers sur place, cinq personnes étaient déjà sorties de l’immeuble. Elles ont été vues par le médecin du SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation, NDLR.) et l’une d’elles a dû être soignée», a expliqué le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. «Alors que les pompiers ventilaient le bâtiment, les secours ont été appelés pour une personne qui s’était foulée la cheville, dans l’immeuble d’à-côté. Il est alors apparu que six autres personnes victimes de l’incendie s’étaient réfugiées dans ce bâtiment voisin. Elles étaient descendues par la cage d’escaliers et avaient inhalé des fumées toxiques. Il s’agissait de quatre adultes et de deux mineurs. L’hôpital Saint-Pierre a mis à leur disposition un local pour les accueillir», a-t-il poursuivi.

«Il est très dangereux d’essayer de sortir d’un bâtiment en feu en descendant par une cage d’escaliers déjà enfumée. Le mieux dans ce genre de cas est de placer un torchon humide sous la porte et d’alerter les pompiers de sa présence via la fenêtre», a conseillé le porte-parole des pompiers.