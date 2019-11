Quaregnon: la vestiboutique de la Croix-Rouge déménage

Elle déménage au centre de la commune dans une surface plus grande.

La vestiboutique de la Croix-Rouge de Quaregnon – Frameries déménage dès ce lundi 18 novembre dans une nouvelle surface commerciale plus grande au cœur de Quaregnon. Elle sera située au 118 de la rue du Village.

Jusqu’ici, la vestiboutique occupait une maison sociale mise à disposition par la commune, dans la cité de Quaregnon, rue du Travail 51.

Cet endroit restera occupé par la Croix-Rouge de Quaregnon mais accueillera dès janvier 2020 un important service de location de matériel paramédical, également accessible à tous.

L’horaire de la vestiboutique sera élargi puisqu’elle ouvrira ses portes du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Avec une petite nouveauté: un rayon vintage.

Le réseau Croix-Rouge compte en Wallonie et à Bruxelles 92 vestiboutiques. Ensemble, elles vendent 350 000 pièces par an et rassemblent plus de 1 000 bénévoles. Les vestiboutiques sont accessibles à tous.