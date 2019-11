Après 10 ans de chantier, on plonge à nouveau aux Bains de Saint-Josse

Les Bains de Saint-Josse, édifice art-déco de 1933, ont rouvert ce 15 novembre. Les rénovations en profondeur ont duré 10 ans!

Les bains de Saint-Josse ont enfin rouvert au public. La fameuse piscine Saint-François, dans la rue du même nom, a en effet subi des rénovations en profondeur. Rendez-vous compte: celles-ci ont nécessité 10 ans de travaux!

L’ensemble art-déco de 1933, classé, a été rénové en collaboration avec AAC Architecture. Le bassin de 25m a vu ses 130 cabines individuelles restaurées alors que 3 nouveaux vestiaires collectifs ont été ajoutés. Des caméras anti-noyade sont implantées, comme de grandes baies vitrées permettant d’observer les nageurs depuis la cafétéria.

«Oui, oui, on y est!», se félicite le Bourgmestre Emir Kir sur Facebook. «La piscine ouvrira tous les jours de la semaine, dont jusque 22h les vendredis et samedis».

Les principales ont concerné «la restauration complète de la cuve et des cabines, l’installation d’un nouveau système de filtration de l’eau et de détection anti-noyade, d’une nouvelle ventilation, des nouvelles douches, de nouveaux sanitaires, d’un ascenseur et d’un dispositif mobile spécifique pour les personnes à mobilité réduite», précise la Commune.

Le montant des travaux représente un budget de 2,6 millions d’euros et a bénéficié d’un soutien de la Région de Bruxelles-Capitale à travers la Direction des Monuments et Sites et des Infrastructures sportives.

La piscine est ouverte 7 jours sur 7.