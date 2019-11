Bernard Minet se mettra au heavy metal dans plusieurs festivals, dont un belge

Bernard Minet revisitera ses tubes en version heavy metal lors de plusieurs festivals, dont notamment le Durbuy Rock Festival. Un album est également prévu.

L’ex-membre des Musclés du Club Dorothée et chanteur de nombreux génériques de dessins animés, Bernard Minet, prépare de nouvelles versions de ses tubes… en heavy metal.

Le «Bernard Minet Metal Band» sera notamment à l’affiche du festival de Noël de Limoges en décembre, aux côtés d’autres groupes de metalleux.

«Tous les tubes de votre enfance (Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque, Denver, Olive et Tom et bien d’autres) dans de nouvelles versions Heavy Metal! Non, vous ne rêvez pas! BERNARD MINET Métal Band (accompagné des thrasheurs de Heart Attack) sera sur la scène du FESTIVAL DE NOËL [de Limoges] le samedi 21 décembre!», écrivent les organisateurs.

Pour les fans belges, signalons également que Bernard Minet sera de passage en Belgique, le 17 avril 2020, lors du Durbuy Rock Festival, toujours pour ce projet inattendu. Le festival avait déjà confirmé sa venue il y a quelques semaines.

Un album avec ces reprises est aussi en préparation. «Le prochain album [de Bernard Minet] sort cet hiver chez Universal Music/AB1, et a été produit et enregistré par Brice Gauthier de Rise Of The Northstar. Retrouvez-y tous ses tubes en version metal», indique un communiqué de presse à propos du projet de Bernard Minet.

Avis aux amateurs.