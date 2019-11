Ce week-end, on lit et on jette des fleurs au vin wallon à Mons

Arpenter des tables pleines de livres, admirer des compositions florales, planter des arbres et boire du vin: un week-end tout en nature et en lecture à Mons.

Fleurs enchantées à Mons

- Pour la cinquième année consécutive et pour la première fois à Mons, les meilleurs fleuristes de Belgique se rassemblent pour proposer un jardin luxuriant fait de compositions florales. Bienvenue aux Féeries Florales, qui accueille des fleuristes de renom comme Maria Sofia Tavares & Marc Noël, Stéphane Brassart, Virginie Labeye, Sören Van Laer, Ophélie Depotter, Ness Klorofyl et Chantal Post.

Les fleuristes de la section Hainaut et Brabant Wallon de l’Union Royale des fleuristes de Belgique prendront possession des salles de l’Hôtel de Ville pour y exposer leurs créations. Les fleuristes montois et des environs prendront eux possession du salon gothique de l’Hôtel de ville. Le thème de ces montages est: Un Noël montois selon l’architecte de la (future) gare de Mons Santiago Calatrava.

Un concours interécoles sera également organisé, les pièces seront visibles dans les Jardins du Mayeur. Le thème de ce concours sera: Un Noël montois selon Arne Quinze, l’artiste concepteur de l’œuvre monumentale The Passenger.

Le plus grand salon du livre de Wallonie à Mons Expo

Mon’s Livre, le plus grand salon du livre de Wallonie, repose ses nombreux cartons au Mons Expo. Comme ces dernières années, les organisateurs attendent près de 10 000 visiteurs et accueilleront 260 exposants et 600 auteurs.

Pour cette 8e édition, la jeunesse sera à l’honneur tout au long du week-end, grâce à la présence d’un duo père et fils de poètes-écrivains montois: Pierre Coran et Carl Norac. Celui-ci vient de recevoir le titre honorifique de Poète National et sera en 2020 le nouvel ambassadeur de la poésie belge au-delà de nos frontières.

L’édition 2019 de Mon’s Livre sera également marquée par l’ouverture d’une nouvelle section dédiée aux auteurs de polars et de thriller. C’est à l’auteur français Cédric Sire qu’il incombera de l’inaugurer.

D’autres auteurs seront présents, comme l’habitué du salon Raoul Cauvin, Daniel Kox, l’inévitable David Jeanmotte, Jérôme de Warzée. Pierre Kroll sera également présent pour présenter son spectacle «Kroll en Scène», mis en scène par Bruno Coppens.

Mon’s Livre, les 16 et 17 novembre au Lotto Mons Expo, Avenue Edison, Mons. Infos: monslivre.be.

Cornouillers et framboisiers

- «À la sainte Catherine, tout bois prend racine», dit le dicton. La sainte Catherine, c’est le 25 novembre, mais vous pouvez aussi profiter de la journée de l’arbre, ce 17 novembre, pour penser à vos plantations. La province du Hainaut organise ce dimanche sa distribution gratuite de plants d’arbres, la fin du mois de novembre étant la période la plus propice à la plantation.

Pour cette édition 2019, c’est le cornouiller qui est mis à l’honneur par la Région wallonne. Il le sera donc aussi par la province de Hainaut, qui a aussi choisi de distribuer des framboisiers remontants à fruits rouges, en plus des cornouillers.

La journée ne se résumera pas qu’à une distribution d’arbres gratuite. Stands d’information, conférences sur la taille d’arbres fruitiers, exposition de bonsaïs ou vente de plants, de produits locaux et de matériel de jardinage sont également au programme.

Rendez-vous le dimanche 17 novembre 2019, de 10 h à 17 h, chez Hainaut Développement, Parc Initialis – Boulevard Initialis 22, Mons. www.hainaut-developpement.be.

Rap en stock

- Le rap a le vent en poupe et est devenu le genre musical n° 1 auprès des jeunes. Quoi d’étonnant donc à ce que des jeunes artistes de la mouvance se mobilisent pour mettre sur pied des festivals estampillés Hip-Hop?

C’est ce que fait Lucas Nolevaux, jeune musicien qui organise le Hip-Hop Center ce samedi au Stock à Houdeng (La Louvière). Au programme, que des groupes et artistes locaux, de la région du Centre, de Mons et de Charleroi.

Ambition de l’événement: «partager notre passion, de promouvoir la culture urbaine, de redynamiser la région du Centre et également mettre en lumière les artistes de cette région.» Un accent est mis sur «le partage, la tolérance et toutes les valeurs que nous prônons à travers notre musique.»

Où? Le Stock, chaussée Paul Houtard 88, 7110 La Louvière. Quand? Samedi 16 novembre dès 20 h. Plus d’infos: facebook.com/events/le-stock/hip-hop-center

Foire d’automne

Son coup d’envoi a été donné la semaine dernière: la traditionnelle foire d’automne est de retour sur la Grand-Place de Mons et aux Grands Prés. Au programme: attractions à sensations fortes (plutôt aux Grands Prés) ou manèges pour enfants (plutôt sur la place), avec frites et croustillons entre une pêche aux canards et une séance de tir à l’arc.

Jusqu’au 1er décembre sur la Grand-Place et au 8 décembre aux Grands Prés.

Ensemble de vins wallons

Les vins wallons font parler d’eux depuis quelques années et le cœur du Hainaut est particulièrement riche en pépites œnologiques. Sur notre territoire on compte deux vignobles qui collectionnent les récompenses: le vignoble des Agaises et son Ruffus à Haulchin (Estinnes) et le Champ d’Éole à Quévy.

C’est tout naturellement que ce récent savoir-faire wallon sera mis à l’honneur dans la région de ces deux fers de lance. Les 16 et 17 novembre, la salle Arsonic à Mons les accueille en compagnie d’une dizaine de vignobles, à savoir: Vin de Liège, Château de Bioul, Château Bon Baron, Dit-vin, Domaine de la Mazelle, Domaine du Chenoy, Ferme du Chapitre, Poirier du Loup, Domaine du Ry d’Argent et le Domaine de Mellemont.

Au programme, découverte des produits mais aussi divers spectacles. Pointons à 16 h samedi un concert de Jean-Paul Dessy, compositeur, chef d’orchestre et concepteur de la salle Arsonic, où son ensemble Musiques Nouvelles est en résidence. Jean-Paul Dessy donnera à entendre quelques-unes de ses créations personnelles.

Autre ambiance le lendemain avec un show d’Éric Boschman, meilleur Maître d’Hôtel et meilleur sommelier de Belgique en 1988, qui touche à la célébrité grand public 30 ans plus tard.

Où? Arsonic, rue de Nimy 138, Mons. Quand? les 16 et 17 novembre, de 11 h à 18 h. Plus d’infos:facebook.com.