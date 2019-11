Foot namurois: Des derbys et des chocs en vidéo

Une fois de plus, la journée à venir de championnat nous réserve quelques affrontements entre voisins ou entre leaders. Retrouvez les résumés en vidéo de ces rencontres dès dimanche soir sur lavenir.net !

P3B | Leuze - Éghezée

Si l'on peut parler de derby entre ces deux équipes de la même entité, il faut aussi préciser que leur place au classement font de cette affiche un choc du "haut du panier". Éghezée, co-leader avec Sauvenière, se déplace en effet chez des Leuzois troisièmes et pourtant dauphins des Éghezéens en raison de ce co-leadership... Nul doute que le match sera disputé entre des joueurs locaux en quête du top 5 et des visiteurs qui n'ont jamais caché leur désir de briguer le titre en fin de saison.

P3C | Tarcienne - Bioul

Dans la série 3 de cette même P3, un autre duel particulier est programmé ce dimanche. Tarcienne - Bioul, c'est certes un déplacement légèrement plus long que Leuze - Éghezée mais cela reste une opposition entre deux clubs géographiquement proches. Par ailleurs, Tarcienne - Bioul, c'est également le match entre le deuxième classé et le leader de P3C, distants l'un de l'autre d'une toute petite unité. Tandis que Tarcienne en est à 7 matches sans défaite, les Sang et Or restent, eux, sur une solide série de 7 victoires. Qui réussira à prolonger sa série en cours ?

P4A | Haversin B - Onhaye B

Autre division, autre série mais même constat: voici un nouveau duel entre le deuxième et le premier du classement. Et, entre Haversin B et Onhaye B, à défaut d'être un pur derby de voisins, ce n'est aussi qu'un seul point d'écart qui figure au tableau. Autant dire que la rencontre sera capitale, en vue de prendre un peu de distance sur son dauphin ou, au contraire, dans l'espoir de prendre la première place à son adversaire du jour.

D2 | UR Namur - Couvin-Mariembourg

Énième derby namurois en D2 Amateurs. Cette fois, c'est sur la pelouse des Merles qu'il aura lieu. Les Namurois offrent l'hospitalité aux Fagnards de Couvin-Mariembourg. Alors que les uns reculent au classement journée après journée (4 revers sur les 5 derniers matches de l'URN), les autres sont au contraire dans en pleine renaissance. Après un début de championnat plus que délicat, Couvin a connu un déclic face à Durbuy (3-0). Depuis, les hommes d'Olivier Defresne n'ont plus perdu. Mieux encore, ils ont tenu en échec, et coup sur coup, les leaders Francs Borains chez eux (1-1) et Meux, deuxième (2-2). À côté de cela, la victoire à Waremme (1-3) en deviendrait même normale. Voilà donc un duel entre deux équipes namuroises mais, avant toute chose, entre deux formations au moral bien différent en ce moment.

Dans cette même D2 Amateurs, la rencontre en Acren-Lessines et Meux figure aussi au programme. Un déplacement périlleux pour les Verts de Marco Casto, toujours invaincus: Acren est la seule équipe de D2 avec Durbuy à avoir vaincu le leader cette saison.