Les Belgian Cats remportent largement leur premier match de qualifications pour l’Euro 2021 face à l’Ukraine

La Belgique a remporté son premier match de qualification à l’Euro féminin de basket 2021 en battant l’Ukraine 83-66 (mi-temps: 43-30), jeudi, au Spiroudome de Charleroi, dans le groupe G.

Les Belgian Cats démarraient pied au plancher et menaient 14-2 après moins 5 minutes. L’avance Belge grimpait jusqu’à 21-4, grâce notamment à la réussite à trois points de Kim Mestdagh. Mais les Belges commençaient alors à se montrer imprécises, ne réussissant plus le moindre panier pendant 3 minutes. Conséquence: le premier quart-temps s’achevait sur le score de 23-17.

