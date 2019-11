Diables Rouges: Nacer Chadli: «Le match en Russie est très important»

La rencontre s’annonce décisive en vue de la première place du groupe.

La Belgique affronte la Russie samedi à Saint-Pétersbourg dans son avant-dernier match de qualifications pour l’Euro 2020, avant de boucler sa campagne mardi contre Chypre. Le match en Russie aura pour enjeu la première place du groupe I. Déjà qualifiés pour l’Euro, les Diables Rouges sont en tête de leur groupe avec 24 points, 3 de plus que la Russie. Un partage ou une victoire à Saint-Pétersbourg et les Belges seront assurés de terminer en tête du groupe, première étape pour être têtes de série lors du tirage au sort de la phase finale de l’Euro.

«C’est un match très important pour la première place. On va donc l’aborder avec le même esprit que d’habitude: gagner et faire une bonne prestation sur le terrain», a déclaré Nacer Chadli jeudi en conférence de presse au Belgian Football Centre de Tubize.

Quand on parle de Nacer Chadli, on ne peut s’empêcher de penser à son but contre le Japon, qui envoie les Diables en quarts de finale de la Coupe du monde 2018. «C’est un moment unique», dit Nacer Chadli à ce propos. «Mes amis me le repassent parfois pour rire, mais cela ne change rien pour moi. Mais le regard des autres a peut-être changé. Nous avons signé une très bonne performance en Russie. C’est dommage de finir troisième avec l’équipe qu’on avait. J’espère que l’Euro sera tout aussi bien. C’est une autre compétition. On va tout donner en espérant un meilleur résultat à la fin».