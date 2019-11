Une jeune fille heurtée par un tram à Uccle

La circulation des trams a été interrompue de 16h45 à 17h30 entre les arrêts Vanderkindere et Globe

Une jeune étudiante a été heurtée par un tram jeudi vers 16h45 au niveau du square des Héros à Uccle, selon une information relayée par différents médias et confirmée en soirée par An Van hamme, porte-parole pour la STIB. Cette dernière précise que la victime a une blessure à la tête. Elle a été transportée à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

La victime aurait traversé au rouge pour les piétons, selon les premiers témoignages qui sont revenus à la STIB. Elle ne serait pas passée sous le tram. An Van Hamme ajoute que ce sera à la police de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Elle rappelle aux usagers que «les trams étant des véhicules plus lourds que les voitures, ils ont des distances de freinage plus longues. Comme ils roulent sur des rails, ils ne peuvent pas non plus éviter un obstacle. On déplore cependant que cette personne ait été blessée».

La circulation des trams a été interrompue de 16h45 à 17h30 entre les arrêts Vanderkindere et Globe. Des bus-navettes ont été mis à la disposition des voyageurs sur ce tronçon.