TC Charleroi - Un sursis simple pour une agression et la détention d'un fusil de chasse

Le tribunal correctionnel de Charleroi a octroyé un sursis simple de 3 ans à J.L.H., poursuivi pour une agression sur N.F. et pour la détention d'un fusil de chasse. Le prévenu avait fait opposition à un jugement le condamnant à 6 mois de prison ferme. Le ministère public avait requis la confirmation de la peine prononcée.

Le prévenu avait été jugé et condamné par défaut à 6 mois de prison ferme pour des coups et blessures, menaces et détention d'un fusil de chasse Winchester.

Le 16 juillet 2017, à Gerpinnes, une arme était découverte à l'intérieur de la camionnette du prévenu lors d'un contrôle de la police. Le 21 avril 2017, J.L.H. contestait être l'auteur d'une agression sur N.F. Deux témoins présents lors de la dispute avaient relevé la plaque d'immatriculation de la camionnette blanche appartenant au prévenu. "Mais la plaque était liée à ma Volvo. À ce moment-là, je n'avais pas de camionnette blanche», se défendait J.L.H.

Me Marie-Françoise Nicaise, défense du prévenu, plaidait l'acquittement pour l'altercation du 21 avril 2017. Selon la défense, aucun élément de preuve n'était présent dans le dossier, et ce, malgré les témoins et les constatations policières. "La plaque se trouvait sur une Volvo, pas sur une camionnette blanche." Pour la détention d'armes non contestée, Me Nicaise plaidait le sursis.

Le ministère public avait requis la confirmation de la peine prononcée par défaut. La substitute Marr considérait qu'il existait suffisamment d'éléments dans le dossier pour confirmer la version de la victime.