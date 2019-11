Moment royal pour les élèves; des bébés jumeaux pandas fêtés… Dix histoires marquantes dans vos régions

L’e-cigarette pointée du doigt par les médecins dans la mort d’un jeune; la Commune qui laisse pourrir des appartements… Voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

1 Fusillade en pleine rue à Flawinne

Mercredi, à la suite de la fusillade survenue dimanche vers 21 h en pleine rue à Flawinne, des suspects ont été privés de liberté. L’une des personnes a été auditionnée ce jeudi et a été placée sous mandat d’arrêt pour assassinat et tentative d’assassinat. Il s’agit d’un homme, mais le parquet de Namur n’a pas souhaité en dire plus. Les autres suspects doivent également être entendus par le juge d’instruction ce jeudi. Par ailleurs, le parquet de Namur ajoute qu’un suspect qui était introuvable s’est présenté volontairement à la police mercredi soir.

2 VIDÉO | Pairi Daiza possède désormais la plus grande collection de pandas en dehors de la Chine

Nés le 8 août dernier, les jumeaux pandas de Pairi Daiza ont fêté leurs (presque) 100 jours ce jeudi puisqu’ils ont poussé leurs premiers cris il y en a 98. La tradition veut que les bébés pandas reçoivent leur nom à cette occasion. Après Tian Bao, ce sera Bao Di et Bao Mei, qui signifie justement petit frère et petite sœur.

Éric Domb, le fondateur et big boss de Pairi Daiza, était forcément un homme heureux ce jeudi après-midi. «C’est évidemment un jour de fête, mais c’est surtout un énorme soulagement parce qu’on sait, c’est statistique, dans la vie d’un panda, les 100 premiers jours sont extrêmement dangereux».

3 PHOTOS et VIDÉO | La lecture de la reine Mathilde à des élèves de Barvaux

C’est un moment toujours agréable que de se faire lire une histoire. Mais que dire si cette histoire vous est racontée par sa majesté la reine Mathilde en personne?

La reine était à Barvaux jeudi, elle y a rencontré des élèves de deuxième secondaire de l’Institut du Sacré-Coeur. Elle y a soutenu la lecture à haute voix pour encourager les adultes et les enfants à la lecture.

4 L’e-cigarette pointée du doigt par les médecins dans la mort d’un jeune de 18 ans

Le jeune homme avait été admis à l’hôpital il y a un mois pour de graves problèmes respiratoires. Il est décédé après 26 jours de coma. Les médecins ont tenté de comprendre ce qui avait pu causer sa pneumonie et sont arrivés à la conclusion que la cigarette électronique ou son liquide de recharge devait être à l’origine de l’infection. Le patient utilisait en effet la vapoteuse de sa mère dont la recharge contenait du CBD, l’agent non psychoactif du cannabis.

«C’est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus», acquiesce le docteur Jacquet, l’un des médecins en charge du jeune homme aux Cliniques universitaires Saint-Luc, à Bruxelles. «Il n’existe aucune certitude sur le lien de cause à effet, car aucune étude pouvant le confirmer n’a encore été menée. Toutefois, de ce que nous savons, de nombreuses victimes de ce type de maladies pulmonaires ont fumé des mélanges à base de cannabis avec une e-cigarette.»

Toutes les analyses d’échantillons prélevés sur le corps du jeune homme décédé ne sont pas encore terminées. «Il faut donc attendre mais, d’ici-là, nous conseillons aux utilisateurs de cigarettes électroniques de se montrer particulièrement vigilants face à ces mélanges», conclut le praticien.

5 PHOTOS | Du football pour combattre la maladie: «Bien entouré, il est possible de pratiquer tous les sports»

Quelques cônes, plusieurs ballons, des chasubles et une bonne vingtaine de gamins occupés à s’entraîner. À première vue, la scène n’a rien d’anodin, surtout un mercredi après-midi sur l’un des terrains synthétique du SD Jette. Quand on y regarde de plus près pourtant, même s’ils affichent tous un large sourire, on s’étonne que Maldan, Jonathan ou Julien n’aient pas vraiment l’habitude de courir derrière un ballon. Les gestes sont maladroits, les passes pas vraiment ajustées. «Je suis là parce que ma diététicienne m’a dit que ce serait bien pour moi, raconte sans détour Maelys, huit ans. C’est la deuxième fois que je joue au foot. C’est chouette, mais c’est fatigant. Je suis là pour m’amuser, mais aussi pour perdre du poids.»

En surcharge pondérale, les enfants de cet entraînement particulier ne viennent pas de loin. Tous patients de l’hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, ils n’ont eu qu’à traverser la route pour participer à cette toute première séance.

Derrière celle-ci, on retrouve l’hôpital, mais également l’ASBL Brussels Football. L’objectif est de permettre aux enfants atteints de différentes pathologies de découvrir le sport.

6 La Commune a laissé pourrir huit appartements

C’est une petite bombe que la majorité REM/Écolo vient de découvrir à Ramillies.

À peine dix ans après les transformations pour proposer 8 logements à Petit-Rosière, une récente étude démontre que le bâtiment est… insalubre!

De quoi faire fulminer Daniel Burnotte (Écolo) échevin des finances.

7 «Alibaba, on n’en veut pas!»: les slogans changent, la détermination perdure

L’affluence n’est plus celle des grosses manifestations du début d’année, mais la motivation reste intacte. Environ 300 personnes, selon une estimation de la police de Liège, ont participé ce jeudi à la marche pour le climat à Liège. Elle était organisée par Youth for Climate et Students for Climate, les élèves et les étudiants liégeois souhaitant éveiller les consciences sur les problématiques environnementales, mais aussi de la justice climatique et sociale.

«Ce n’est pas évident de maintenir la motivation. Mais nous sommes contents du déroulement de la marche», nous confiaient plusieurs organisateurs en fin d’après-midi. Le rassemblement était fixé aux Guillemins à 13 h, avant une marche le long des boulevards. Les slogans désormais habituels comme «On est plus chauds que le climat» se faisaient entendre.

8 Un client désarme le suspect pendant le braquage du Carrefour Market

Un braquage a été perpétré mardi en début de soirée au Carrefour Market à Flémalle, a indiqué la zone de police locale.

Deux individus, dont l’un était armé d’un fusil, ont fait irruption dans le magasin situé rue du Beau Site, peu de temps avant la fermeture du commerce. Les deux suspects ont exigé le contenu des caisses avant d’être désarmés par un client. Ce dernier, garde de sécurité de profession, venait de faire ses courses et patientait aux caisses lorsqu’il a désarmé le braqueur qui tenait l’arme dans ses mains.

Les suspects, dont les visages étaient dissimulés par un cache-col et une capuche, ont finalement pris la fuite à pied, avec un butin indéterminé. On sait toutefois qu’il devrait être faible.

Personne n’a été blessé et aucun coup de feu n’a été tiré. Le fusil utilisé par les braqueurs n’était pas chargé.

9 Football: le club de Solières va bosser avec l’OM

C’est énorme. Un ancien champion d’Europe, en 1993 d’accord, va prêter main-forte à un de nos clubs régionaux. Solières va en effet collaborer avec l’Olympique de Marseille. L’actuel deuxième de Ligue 1, 9 fois champion de France, va plus que vraisemblablement prêter l’un ou l’autre joueur de son pléthorique effectif au club hutois. Lequel en aura bien besoin pour assurer son maintien en D2 amateurs. Une transaction qui devrait s’opérer lors du prochain mercato même si un accord concret reste encore à trouver et à définir entre les 2 parties.

Comment le club de Villas-Boas en est-il venu à penser à Solières?

C’est plutôt Solières qui a pensé à Marseille via son coach, ami intime de Fortin. On se souvient qu’il y a un an, le boss d’Overdrive avait affrété et vendu une voiture au Portugais dans le cadre du Dakar 2018. Un coach qui, cela dit, n’avait cependant pas fini la course à laquelle il avait pris part avec le concours d’une structure estampillée Overdrive.

Villas-Boas serait prêt à faire un effort pour son pote hutois dans la mouise avec son club dans cette D2 amateurs. Fortin a d’ailleurs visité les installations de Marseille par le passé. À cette occasion, il a été présenté à la direction et quelques joueurs influents du noyau, comme Luis Gustavo quand il portait les couleurs du club français.

10 Peste porcine: un cas positif retrouvé

Un cas positif à la peste porcine a été découvert entre Mellier et Les Fossés (Léglise). Il ne s’agit pas d’une carcasse à proprement parler mais d’ossements. Ces restes de sanglier sont anciens et ne remettent pas en cause le dispositif actuel mis en place pour lutter contre le virus.

Rien d’étonnant à ce qu’on ait trouvé de nouveaux restes positifs, puisque depuis le 6 novembre, une grande campagne de prospection a été lancée en zone infectée.

