«Le Fusible» va vous faire disjoncter au profit du Télévie

La chaîne privée RTL a lancé hier les réservations pour la nouvelle pièce jouée au profit du Télévie. Le choix s’est porté sur Le Fusible, pièce de théâtre signée Sylvain Meyniac, également auteur d’Hier est un autre jour, qui avait été jouée en 2017 au profit du Télévie). Comme l’an dernier, c’est Olivier Leborgne qui se chargera de la mise en scène de cette comédie aux multiples rebondissements.

Le pitch? Paul (Luc Gilson), un homme d’affaires, est sur le point de changer radicalement de vie… Il a tout organisé dans les moindres détails: la vente lucrative de son site internet à une compagnie russe, son divorce avec sa femme Valérie (Sophie Pendeville), et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse (Sandrine Corman). Seul confident de son stratagème et de ses projets: son ami Michel (Jacques van den Biggelaar), génie de l’informatique, naïf et gaffeur qui suit Paul comme un phare…

Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule: un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il en sort indemne, mais contre toute attente, a totalement perdu la mémoire. Avec l’aide d’un docteur spécialisé en amnésie (Stephan van Bellinghen), Michel va tout faire pour aider son ami car il y a urgence: on attend, d’un moment à l’autre, l’arrivée d’Ilona (Émilie Dupuis) l’émissaire de la compagnie russe pour boucler le contrat.

La pièce comptera 23 représentations dans 9 villes belges (Wavre, Charleroi, Rouvroy, Mons, La Louvière, Bruxelles, Liège, Namur et Marche-en-Famenne) du 17 janvier au 28 mars 2020.

Les tickets sont disponibles sur www.televie.be