Berrettini quitte le Masters sur une victoire contre Thiem

L’autrichien Dominic Thiem était déjà qualifié pour les demi-finales.

L’Italien Matteo Berrettini (ATP 8), déjà éliminé, a conclu sa première participation aux ATP Finals, le Masters masculin de tennis, par une victoire sur l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) 7-6 (7-3), 6-3 jeudi, à l’O2 Arena de Londres, dans le groupe Björn Borg. Cette défaite n’a pas de conséquence pour Thiem, déjà qualifié pour les demi-finales avant cette rencontre. La partie a duré 1 heure et 17 minutes.

Le premier set s’est joué au jeu décisif. Berrettini avait fait le break à 4-5, mais Thiem avait contrebreaké dans la foulée. Au tie break, l’Italien a rapidement pris le large et a empoché la première manche sur sa quatrième balle de set (7/3).

Dans le deuxième set, un seul break, pour se porter à 4-2, a suffi à Berrettini (6-3). En s’imposant, Berrettini devient le premier Italien à remporter un match de simple au Masters.

