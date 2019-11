PHOTOS | Voici les 11 plus beaux bâtiments de Wallonie

Les gagnants de la cinquième édition du Grand Prix d’architecture de Wallonie sont connus. Voici le palmarès de cette année 2019.

Le Grand Prix d’architecture de Wallonie, qui rassemble les meilleures réalisations architecturales de la région, vient de fêter sa cinquième édition.

Organisé par l’Union wallonne des architectes, ce concours met en avant des projets qui enrichissent leur environnement et contribuent à la création d’un cadre de vie durable et harmonieux en Wallonie.

Une centaine de candidatures ont été réceptionnées pour cette édition et huit projets ont été primés.

L’architecture wallonne est mise en valeur au travers de cinq catégories: l’habitat individuel, l’habitat collectif, le bâtiment public à usage non résidentiel, l’ouvrage d’art et l’espace architecturé, réalisation hors Wallonie d’un architecte wallon.

Trois prix transversaux ont également été remis: le prix du jeune architecte (moins de 40 ans), le prix du patrimoine et le prix de la reconstruction sur la ville.

Le jury avait la liberté de désigner un second projet jugé remarquable, ce qu’il a fait dans plusieurs catégories. Ces projets ont ainsi obtenu une «mention», qui peut être assimilée à un 2e prix.

L’habitat individuel

Premier prix: LRArchitectes avec ses logements BO, à Walhain

Cette maison construite à Walhain, dans le Brabant wallon, a été conçue pour deux familles. Elle accueille deux logements distincts, qui partagent une entrée commune et un grand jardin. La volumétrie s’inspire du bâti traditionnel agricole. Les espaces de séjour profitent de vues traversantes au travers de grandes baies positionnées dans les façades avant et arrière.

La volumétrie s’inspire du bâti traditionnel agricole. © Maxime Vermeulen

Deuxième prix: LRArchitectes avec son habitation SRB, à Chaumont-Gistoux

Posée sur un terrain en pente, cette maison polygonale, bardée d’ardoises naturelles, s’organise en demis-niveaux tout en créant une continuité spatiale avec les espaces de vie. Des espaces qui trouvent écho dans le jardin, organisé en terrasses. Le volume profite des multiples orientations. Les vues sont variées, cadrées. À l’intérieur, la transparence entre les 3 étages est de mise.

À l’intérieur, la transparence entre les 3 étages est de mise. © Nicolas da Silva Lucas

L’habitat collectif

L’atelier d’architecture Mathen avec ses 20 appartements, à Wavre

Commandé par le Foyer wavrien, organe de la Société Wallonne du Logement, cet immeuble de 20 logements sociaux locatifs se glisse délicatement dans un contexte bâti, en bordure d’un parc. Le volume principal, de brique blanche, s’installe sur un jeu de murs de soutènement en béton foncé, ce qui lui donne un côté aérien. Les deux plis du bâtiment permettent d’éviter un face-à-face.

Cet immeuble de 20 logements sociaux locatifs se glisse délicatement dans un contexte bâti, en bordure d’un parc -

Le bâtiment public non résidentiel à usage collectif

Association momentanée he-architectes sprl/Georges-Éric Lantair avec la Berle, à Berloz

La Berle est une maison rurale multiservice située à Berloz. Le bâtiment et sa placette accolée redynamisent le village, ses abords sont un nouveau lieu de rencontre pour les habitants. Il s’agit d’un pavillon de plain-pied, au volume très simple, dont le fonctionnement interne gravite autour d’un atrium, lui-même ouvert sur un petit jardin.

Il s’agit d’un pavillon de plain-pied, au volume très simple, dont le fonctionnement interne gravite autour d’un atrium, lui-même ouvert sur un petit jardin. -

L’ouvrage d’art ou espace architecturé

Le bureau d’étude dessin et construction avec l’aménagement de la place de Heer

Les architectes ont profité de la pente du site pour ouvrir les perspectives et créer des gradins, lieux de séjour, terrasses. Ces aménagements ont généré de nouveaux tracés de voiries et cheminements piétons. Le caractère du site est minéral, tranchant avec l’aspect rural des environs.

Le caractère du site est minéral, tranchant avec l’aspect rural des environs. -

La réalisation hors Wallonie d’un architecte wallon

Yves Weinand architectes sàrl avec le pavillon du Théâtre Vidy, à Lausanne (Suisse)

Située à côté du bâtiment historique du théâtre, cette nouvelle salle entièrement en bois se caractérise par une structure modulable aux formes «origamiques» tout en plis et lignes brisées. Dotée d’une scène au sol et d’une ouverture entre 14 et 19 mètres, équipée d’un gradin rétractable de 250 places, cette nouvelle salle confortable autant pour les artistes que pour les spectateurs est modulable et complémentaire des autres espaces du théâtre.

Cette nouvelle salle confortable autant pour les artistes que pour les spectateurs est modulable et complémentaire des autres espaces du théâtre. -

Le prix de la reconstruction sur la ville

Premier prix: Association momentanée V +/Projectiles avec le musée de folklore de Mouscron

Rénovation, extension, scénographie du musée du folklore de Mouscron et aménagement de son îlot en parc. Le projet est une invitation à parcourir les venelles à la découverte du quartier, toujours occupé par un patrimoine industriel reflétant l’activité de la ville.

Rénovation, extension, scénographie du musée du folklore de Mouscron et aménagement de son îlot en parc. -

Deuxième prix: Architecture Prégardien avec les Jonquilles, à Liège

Cette maison liégeoise a été bâtie dans une dent creuse, au milieu d’une rue en escalier. Contrainte qui a orienté les choix spatiaux et techniques. Composée d’un studio et d’un appartement, elle prolonge les lignes des maisons voisines tout en affichant sa modernité.

Cette maison liégeoise a été bâtie dans une dent creuse, au milieu d’une rue en escalier. -

Le prix du Jeune Architecte (moins de 40 ans)

Goffart Polomé Architectes avec la crèche les Écureuils, à Loverval

Le projet s’implante à l’orée d’un bois pentu. Tourné vers la nature, il offre aux enfants un cadre sain, ludique et didactique. L’architecture proposée tire parti de cet environnement en orientant les espaces vers la nature. À l’intérieur, la charpente crée des dilatations spatiales et des séquences visuelles. La forme de la toiture différencie les atmosphères par des variations volumétriques. Cette volumétrie permet également de cadrer des vues basses et hautes vers la colline boisée tout en amenant de la lumière naturelle au cœur du bâtiment.

À l’intérieur, la charpente crée des dilatations spatiales et des séquences visuelles. -

Le prix du Patrimoine

Premier prix: RESERVOIR A avec l’espace Winson, à Fosses-la-Ville

Le château Winson accueille désormais la maison communale, le centre culturel et des locaux du CPAS. Ces nouvelles fonctions ont imposé une ouverture de l’enceinte vers l’espace public. Un volume transversal permet de réorganiser les circulations et de réorienter l’entrée sur la ville.

Le château Winson accueille désormais la maison communale, le centre culturel et des locaux du CPAS. -

Deuxième prix: RESERVOIR A avec la maison de la laïcité de Charleroi

Tombant du plafond en forme d’étoile, de grands rideaux en feutre déchirent l’espace en 8 triangles égaux, permettant d’améliorer l’acoustique de cette grande salle polyvalente et d’organiser plusieurs activités simultanément.

Tombant du plafond en forme d’étoile, de grands rideaux en feutre déchirent l’espace en 8 triangles égaux. -