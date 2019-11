Un blessé à la suite d’une bagarre entre réfugiés au centre Fedasil de Florennes

«L’origine du conflit pourrait être d’ordre ethnique»: une bagarre entre deux réfugiés du centre Fedasil de Florennes a fait un blessé, hier soir.

Une bagarre entre deux réfugiés du centre Fedasil de Florennes a fait un blessé, ce mercredi soir, a indiqué le parquet de Namur.

Durant l’altercation, un manche de raclette et un dossier de chaise ont été utilisés. Un couteau pourrait également avoir servi. L’un des deux protagonistes, né en 1995, a été blessé et emmené à l’hôpital. Il a néanmoins pu ressortir quelques heures plus tard. L’autre, né en 1991, a été privé de liberté puis relaxé. «Leurs déclarations sont contradictoires par rapport au déroulement des faits. Chacun dit avoir reçu des coups. L’origine du conflit pourrait être d’ordre ethnique», a indiqué le parquet de Namur.