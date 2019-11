Oxfam-Magasins du monde propose ses petits-déjeuners ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

Au menu: du thé, du café, des produits locaux, des confitures d’ici et d’ailleurs mais aussi du chocolat.

Oxfam-Magasins du monde invite les citoyens à se mettre à table, ces samedi et dimanche, le temps de savourer un petit-déjeuner équitable dans l’un des 200 lieux partenaires en Wallonie et à Bruxelles. Au menu: du thé, du café, des produits locaux, des confitures d’ici et d’ailleurs mais aussi du chocolat, «une fierté belge au goût amer», indique l’association, qui défend une rémunération juste pour les producteurs de l’hémisphère sud.

À travers ses petits-déjeuners, Oxfam-Magasins du monde entend sensibiliser le grand public aux dérives de la filière du cacao, en proie à une hyperconcentration des acteurs et à de nombreuses atteintes aux droits humains et à l’environnement.

«Les produits de nos chocolatiers font la réputation de la Belgique à travers le monde. Mais le chocolat est aussi un business juteux», commente le directeur général d’Oxfam-Magasins du monde, Pierre Santacatterina. «Par le biais de reprises et de fusions, une poignée d’entreprises ont la mainmise sur le secteur. Les droits des producteurs de cacao sont systématiquement bafoués et au vu de la déforestation massive qu’il engendre, le secteur du chocolat est une véritable catastrophe écologique», explique-t-il.

Un rôle de précurseur à jouer

Selon lui, «la Belgique, en tant que pays du chocolat par excellence, doit jouer un rôle de précurseur». La filière du cacao et ses dérives montrent «la nécessité d’avoir des lois qui contraignent les multinationales à plus de transparence, à rendre des comptes sur les pratiques sociales et environnementales», estime-t-il.

Comme tous les autres produits, le chocolat présenté ce week-end aux petits-déjeuners sera estampillé «équitable».

Cette année, une partie des recettes sera par ailleurs reversée aux artisanes partenaires de l’ASBL au Bangladesh, qui tissent des paniers teints de manière traditionnelle. L’argent servira à financer l’unité de traitement des eaux utilisées dans le processus de teinture afin de préserver l’environnement et de garantir la santé et la sécurité des artisanes.

Toutes les informations sont disponibles sur le site web: https://www.oxfammagasinsdumonde.be/petits-dejeuners-oxfam-2019/#.Xc1owBh6_-A