Westerlo se sépare d’Emmanuel Emenike deux mois après son arrivée

Depuis, il a totalisé 149 minutes de jeu au cours de cinq rencontres, sans trouver le chemin des filets

Westerlo a mis un terme à sa collaboration avec Emmanuel Emenike, a annoncé jeudi le club campinois de Division 1B. L’attaquant nigérian de 32 ans était arrivé au Kuipke à la mi-septembre.

«Malgré tous les efforts déployés par les deux parties, le joueur n’a pu atteindre le niveau escompté. Dans ces conditions, il était préférable de mettre un terme à notre accord avec un bon sentiment. Le KVC Westerlo remercie Emmanuel pour son choix et sa confiance envers le club, tandis que le joueur souhaite remercier le club pour l’opportunité qui lui a été offerte», explique Westerlo, qui précise que cette séparation s’est faite «d’un commun accord».

Emmanuel Emenike avait un contrat jusqu’à la fin de la saison. L’ancien international nigérian (9 buts en 37 sélections) était sans club depuis un an lorsqu’il avait signé à Westerlo. Il avait auparavant joué pour Karabükspor, Fenerbahçe, le Spartak Moscou, Al-Ain, West Ham United et l’Olympiacos. Il était sans club depuis un an. Emenike s’entraînait depuis quelque temps à Westerlo, qui a à présent officialisé son recrutement.