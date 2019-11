Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l’Impact Montréal, recruté par Olivier Renard

Thierry Henry est le nouvel entraîneur de l’Impact Montréal, a annoncé l’ancienne franchise de Laurent Ciman.

Le club canadien de MLS (Major League Soccer), le championnat nord-américain, a communiqué la venue du Français, 42 ans, pour une période de deux ans.

L’attaquant des Bleus, qui n’est plus joueur depuis décembre 2014, retrouve ainsi le banc de touche après avoir goûté à la profession dès 2015 à l’académie d’Arsenal où il a joué la plupart de sa carrière, endossant ensuite le costume d’adjoint chez les Diables rouges. En octobre 2018, il s’essayait sur le banc de touche de Monaco, mais il fut remercié fin janvier dernier.

«Nous sommes très heureux de l’arrivée de Thierry avec nous», a déclaré le nouveau directeur sportif de l’Impact (depuis fin septembre), l’ancien gardien des Rouches et de l’Antwerp notamment, Olivier Renard. «Jeune et dynamique, il connaît très bien la MLS et répond aux critères que nous avions établis. Cette nomination, deux mois avant la reprise en janvier, nous permettra d’avoir le temps de construire l’équipe avec celui qui la pilotera».

«C’est un honneur de devenir entraîneur-chef de l’Impact de Montréal et de revenir en MLS», a déclaré de son côté Thierry Henry, détenteur d’une licence d’entraîneur UEFA Pro. «C’est une ligue que je connais bien où j’ai passé de très bons moments. Être au Québec, à Montréal, qui a un énorme héritage multiculturel, c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai toujours eu un œil sur ce club et maintenant j’y suis».

Thierry Henry avait en effet joué en MLS durant quatre ans et demi, au New York Red Bulls. Il sera présenté lundi à la presse canadienne et succède à un autre Français Remi Garde, remercié en août.