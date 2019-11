1€ symbolique contre la promesse de mettre fin au sans-abrisme

La (possible) fin du sans-abrisme suppose de privilégier moins l’urgence que la prévention et le relogement, rappelle le mouvement «Droit à un toit». ÉdA Mathieu Golinvaux

Le plan hiver démarre à Bruxelles. Le mouvement «Droit à un toit» a fomenté un «chantage de choix» en vue d’obtenir une promesse de «Bruss’Help», l’organisme de coordination des services d’aide aux sans-abri en région bruxelloise.

Alors que le plan hiver est lancé, ou à tout le moins sur le point de l’être, en région bruxelloise, le mouvement «Droit à un toit» a tenu à marquer le coup en vue de «rappeler, aux autorités bruxelloises en général et à la nouvelle agence Bruss’Help en particulier, que la (possible) fin du sans-abrisme suppose de privilégier moins l’urgence que la prévention et le relogement».

Comment? En fomentant ce qui est décrit comme un «chantage de choix», en vue d’obtenir «la promesse d’œuvrer en ce sens» de Bruss’Help, l’organisme de coordination des services d’aide aux sans-abri en région bruxelloise. Pour ce faire, ledit mouvement a symboliquement acquis la propriété des noms de domaine brusshelp.be et brusshelp.brussels.

Le visuel (voir en bas de l’article), qui a été envoyé hier soir aux membres du conseil d’administration de Bruss’Help, «officialise la possible rétrocession de cette propriété contre le versement d’un euro symbolique sur le compte bancaire Droit à un toit/Recht op een dak».

«Promis, cet euro versé nous engage», assure le mouvement, en communication du virement.

Plan hiver: jusqu’à 1.200 places, le centre Poincaré ouvrira demain… en attendant la rue Royale

Le plan hiver bruxellois est donc dans les starting-blocks. On s’était posé cette question, il y a moins de deux mois: « Sans-abri : comment est-il possible que le Samusocial doive « pleurer » pour avoir des bâtiments supplémentaires ? ».

Le dispositif d’urgence pour personnes sans-abri avait lancé un appel à l’aide urgent. Le directeur du Samusocial, Sébastien Roy, nous précisait: «Globalement, on a besoin de plus en plus de places, on veut tourner autour de 800 places d’accueil disponibles. C’est autant que l’année passée, mais c’est davantage que les hivers précédents. On a très peu de réponses des communes, ce qui donne une idée (NDLR: du manque de volonté au niveau communal). La Région est très volontariste, mais n’a pas tellement de bâtiments.»

Lorsque Sébastien Roy nous avait accordé cette interview, le 19 septembre dernier, l’ouverture du centre Poincaré – jusqu’à 250 places dont 140 hivernales – n’était pas acquise, car suspendue à l’autorisation des pompiers et à celle de la commune. C’est désormais le cas. Au terme «d’un programme de désinfestation approfondi», ledit centre ouvrira ses portes ce vendredi.

Quant au bâtiment de la rue Royale, qui nous avait pourtant été présenté comme ne remplissant plus les conditions minimales requises, il est désormais à nouveau considéré comme opérationnel mais sera ouvert dans un deuxième temps. «Il nécessite en effet des travaux afin de permettre un accueil de 300 hommes seuls dans les meilleures conditions possibles compte tenu de la configuration de l’immeuble», précise-t-on. Et d’ajouter: «La difficulté croissante de trouver des bâtiments et des infrastructures adéquates contraint en effet souvent le Samusocial à organiser l’accueil des personnes sans abri dans des conditions d’hébergement qui ne sont pas toujours optimales.»

L’hiver dernier, le Samusocial a accueilli plus de 6.800 personnes différentes, pour plus de 203.000 nuitées.