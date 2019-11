Dossier d’Alain Mathot: l’ordonnance attendue le 11 décembre

La chambre du conseil de Liège rendra son ordonnance le 11 décembre prochain dans le dossier d’Alain Mathot.

L’ex-député-bourgmestre de Seraing fait l’objet d’une demande de renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège pour des faits de corruption qu’il conteste dans le cadre de la construction de l’incinérateur de déchets Intradel à Herstal.

M. Mathot conteste les faits. Son avocat, Me Jean-Philippe Mayence, n’a pas souhaité livrer les détails du contenu de sa plaidoirie. «J’ai plaidé sur la procédure et sur le fond du dossier. J’ai donné mon avis sur l’enquête qui a été réalisée exclusivement à charge. Il n’y a pas d’élément suffisant à ce stade-ci. Les notions de procès équitable et de présomption d’innocence ont également été évoquées», a-t-il ajouté.

L’ordonnance sera rendue le mercredi 11 décembre.