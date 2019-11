Intoxication au monoxyde de carbone à Ixelles: deux personnes hospitalisées

Deux personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone mercredi soir à Ixelles, selon les pompiers de Bruxelles. Toutes deux ont dû être transférées à l’hôpital mais leurs jours ne sont pas en danger.

L’intoxication était due à un brûleur à gaz défectueux et à une mauvaise évacuation des gaz de combustion.

Les pompiers ont été appelés mercredi vers 23h30 pour deux personnes faisant un malaise, dans un appartement rue Vilain XIIII à Ixelles.

«Il s’agit d’un bâtiment de trois étages avec des bureaux au sous-sol et au rez-de-chaussée», a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «Il y avait une concentration de monoxyde de carbone de 0,04, déjà mortelle au bout de quatre heures. Les occupants de l’appartement du premier étage venaient heureusement d’arriver chez eux. Si ces personnes s’étaient couchées dans leur lit, cela aurait pu être grave. Elles n’ont pas eu besoin d’aller à l’hôpital. Par contre, les occupants des duplex situés aux deuxième et troisième étages ont été intoxiqués et ont dû se rendre à l’hôpital».

Sibelga s’est également rendu sur place pour couper l’alimentation au gaz de l’ensemble du bâtiment.