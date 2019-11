Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Les Athois consultés pour leurs déchets; La Croix-Rouge aide tous les précarisés; Thibaut Courtois gère bien la critique... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 14 novembre.

1. Traitement des déchets: la population athoise fixera le prix

Sans consensus, le collège communal d’Ath va lancer une consultation pour le nouveau règlement-taxe sur le traitement et l’enlèvement des déchets. Plusieurs options seront possibles.

LIRE | Déchets: la population fixera la taxe

2. Une majorité alternative pour rejoindre l’accord de Malte

Une nouvelle majorité asymétrique s’est constituée hier, en commission à la Chambre. La proposition de résolution adoptée appelle le gouvernement fédéral à rejoindre l’accord de Malte, qui prévoit un mécanisme temporaire de répartition des migrants secourus en mer et débarqués dans des ports maltais ou italiens.

LIRE | Migration: une majorité à l’essai?

3. La FN Herstal ne doit pas être totalement transparente

C’est une victoire pour le gouvernement wallon et un soulagement pour la FN Herstal. Et forcément une déception pour la Ligue des droits humains et la Coordination nationale d’action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) qui ont été déboutées de leur demande pour plus de transparence dans l’octroi des licences d’exportation d’armes.

LIRE | Licences d’armes: deux ONG déboutées

4. La précarité ne touche pas que les sans-abri

En hiver, l’accueil Croix-Rouge de Jambes est ouvert 7 jours sur 7. Il n’accueille pas que les personnes sans-abri: «Celles qui ont un petit revenu du chômage du CPAS ou un tout petit salaire sont aussi en grandes difficultés financières.»

LIRE | Accueil Croix-Rouge de Jambes: une douche, un repas, un peu de chaleur

5. Les cambrioleurs préfèrent l’après-midi en automne

La zone de police Hesbaye-Ouest a présenté son plan zonal de sécurité pour 2020-2025. Elle en a profité pour rappeler des règles de sécurité élémentaires face aux cambriolages: «Faites très attention, les cambrioleurs frappent souvent en fin d’après-midi en cette période de l’année.»

LIRE | 400 cambriolages par an sur la zone Hesbaye-Ouest

6. Des sports adaptés à tous les handicaps

300 enfants, dont un tiers porteurs de handicap, ont pu découvrir 27 activités sportives de façon inclusive à Libramont. L’inclusion, c’est le fait de rendre les activités physiques accessibles à tous. Et avec les mêmes chances de participation.

LIRE | Une journée à la découverte du sport inclusif

7. Dessert et diabète sont compatibles!

Trois Mouscronnois diabétiques ont suivi un atelier de réalisation de desserts avec une diététicienne. L’occasion de déconstruire des idées préconçues et de se faire plaisir malgré la maladie.

LIRE | Aux fourneaux pour prévenir le diabète

8. LIHO est un artiste Pure

Le producteur et DJ wavrien a eu un coup de boost inattendu grâce à la radio Pure. Son hit «Say Now» a atteint 1,9 million de vues sur Youtube.

LIRE | LIHO compose à l’instinct: «Mon instrument, c’est mon ordinateur» (vidéo)

9. Natacha Amal lance un «Grand cri d’amour»

Elle sera en tournée près de chez vous, durant tout le mois de décembre: la comédienne belge Natacha Amal (ex- «Femmes de loi») joue «Un grand cri d’amour», une comédie grinçante de Josiane Balasko sur deux comédiens ex-amants qu’on oblige à remonter ensemble sur scène. Interview.

LIRE | Natacha Amal: «On a tellement ri avec cette pièce, on n’allait pas s’arrêter là»

10. Thibaut Courtois ne se débine pas

Allumé dans tous les sens par la presse espagnole en début de saison, le gardien des Diables rouges y a récemment été encensé après sa cinquième clean sheet consécutive avec le Real Madrid. À 27 ans, Thibaut Courtois a l’expérience pour gérer les situations compliquées.

LIRE | «Je sais que je suis l’un des meilleurs gardiens du monde»