Acqua alta en images: Venise est sous les eaux

La ville de Venise est actuellement victime d’une montée des eaux ayant exceptionnellement atteint 1,87 m mercredi soir, du jamais vu en 53 ans. En cause: l’acqua alta, l’inondation automnale de la ville lié au phénomène des marées.

L’acqua alta, les Vénitiens le connaissent bien. En italien, ces mots signifient «hautes eux» et désignent le phénomène d’inondation que connaît chaque année la ville entre l’automne et le début du printemps. Ces inondations sont dues à un pic de marées, habituel à cette période de l’année, qui inonde souvent plusieurs parties de la ville.

Rien d’anormal, donc? Pas tout à fait! Même si la ville de Venise est habituée à ce phénomène, les inondations en cours ont atteint des hauteurs impressionnantes, jusque + 1,87 m!

Cette acqua alta devient ainsi la deuxième plus haute inondation de la ville depuis le commencement des relevés en 1923… juste en dessous du record de 1966 avec + 1,94 m et devançant ainsi l’année 1979 et ses 1,66 m de hauteur. Les pluies intensives et les fortes rafales de vent ont participé à cette montée impressionnante des eaux.

Les bâtiments pas épargnés

Le caractère exceptionnel de cette marée a eu des conséquences aux quatre coins de la ville. Des commerces tels que des bars ainsi que leur terrasse, des restaurants ou encore des hôtels ont été inondés.

#VENISE : ce n'est pas une simple #AquaAlta mais une inondation que la ville n'a pas connu depuis plus d'un demi siècle. Le maire : "C'est un désastre !". (Vidéo Palace Gritti @officialtomare) pic.twitter.com/C2p78yfYwk — Yassine AISSAOUI (@yagraphic) November 13, 2019

Les gondoles dérivent

Cette montée des eaux a également eu le malheur de faire chavirer l’un des symboles de la ville: ses célèbres gondoles.

