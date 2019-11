VIDÉO | Gala, fanfare et drapeaux: une grande fête pour les Diables rouges

Gala, drapeaux à l’effigie de Meunier et Batshuayi, cabine photos,… La fête sera totale le 19 novembre! Montage ÉdA – Photos Gala & Belga

Les Diables rouges vont être fêtés en grande pompe au stade Roi Baudoin lors du dernier match qualificatif pour l’Euro 2020.

Qualifiés pour l’Euro 2020, les Diables rouges, premiers mondiaux, vont être fêtés comme il se doit lors de la rencontre face à Chypre.

Ce mardi 19 novembre, une ambiance de gala viendra enflammer le stade Roi Baudouin. Et pour cause, l’Union belge a invité la chanteuse italo-américaine… Gala pour un show en direct de Bruxelles.

Le fameux tube «Freed from desire» résonnera dans les travées du stade national à l’issue de la rencontre.

Un titre entendu neuf fois lors de la dernière rencontre des Diables en Belgique. Cette chanson retentit, en effet, à chaque but marqué des hommes de Roberto Martinez.

34 000 drapeaux à l’effigie de Meunier et Batshuayi

Outre ce concert d’autres initiatives sont prises: quelque 34 000 drapeaux à l’effigie de Thomas Meunier et de Michy Batshuayi seront distribués, une cabine photos «hautement technologique» pour poser avec les Diables rouges sera installée et une équipe de 120 personnes veillera à un meilleur tri des déchets dans le stade et aux alentours.

Des DJ et une fanfare carolo

Gala ne sera pas la seule à mettre le feu au stade. Avant le match, pendant la mi-temps et après le match, les DJ Maarten & Dorothee de Qmusic ainsi que d’autres DJ s’en donneront à cœur joie.

Une fanfare de Charleroi fera également le tour du stade pour assurer l’ambiance tout au long du match.

30 points sur 30 avant l’Euro 2020? Premiers du groupe I avec 24 points sur 24 possibles, les Diables rouges veulent terminer les qualifications pour l’Euro 2020 avec le maximum de points. Pour cela, Hazard and co doivent battre la Russie à Saint-Pétersbourg (16 novembre) et disposer de Chypre à Bruxelles (19 novembre). Les Diables sont d’ores et déjà qualifiés pour l’Euro 2020. BELGA

«Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!»

«Pour que la fête soit une vraie réussite, nous avons prévu pour la troisième fois d’affilée de distribuer 34 000 drapeaux dans la fan zone. Cette fois-ci, ce seront l’attaquant Michy Batshuayi et le défenseur Thomas Meunier qui figureront sur les drapeaux, outre le légendaire slogan ‘Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!’. Nous voulons ainsi susciter l’interaction au sein du public et faire de cet événement une fête formidable. Il s’agit effectivement du quatrième grand tournoi de notre équipe nationale de football depuis 2014», déclare Manu Leroy, le directeur marketing & communication de l’URBSFA.

GuestCam, grimeurs et zéro déchet

Des grimeurs seront également présents avant le match contre Chypre pour apposer les trois couleurs belges sur les visages des supporters, et les fans pourront également poser en photo avec les Diables rouges dans leurs nouveaux maillots, pour la première fois comme en vrai, grâce à une GuestCam.

«Il s’agit d’une petite merveille technologique équipée d’une vingtaine de caméras qui enregistrent tous les mouvements des supporters. Grâce à celles-ci, les fans auront vraiment l’impression d’avoir réellement posé avec les joueurs», explique l’Union belge.

Au cours du match Belgique – Saint Marin, le 10 octobre dernier, l’URBSFA a collecté quelque 2,5 tonnes de déchets au total: 1.380 kilos dans le stade, 780 kilos dans les poubelles à l’extérieur du stade et 470 kilos de gros déchets jetés par terre. Après analyse, il s’est avéré qu’il était possible de mieux recycler.

Nous avons décidé de mener une campagne auprès des supporters pendant ce match de qualification pour les inciter à mieux trier leurs déchets et nous allons évaluer pour la deuxième fois tous les déchets jetés par les fans

Les sponsors vont dès lors mettre sur pied une équipe de 120 personnes qui veillera au tri des déchets pendant le match contre Chypre. Ils aideront les supporters à jeter leurs déchets dans la bonne poubelle.

«L’URBSFA a logiquement aussi placé la durabilité dans la liste de ses priorités. Contre Saint-Marin, nous avons par exemple collecté 7.000 cannettes et 1.750 bouteilles en PET, mais toutes n’ont pas atterri dans la bonne poubelle. C’est pourquoi nous avons décidé de mener une campagne auprès des supporters pendant ce match de qualification pour les inciter à mieux trier leurs déchets et nous allons évaluer pour la deuxième fois tous les déchets jetés par les fans. Ainsi, nous saurons comment nous pouvons travailler à un stade encore plus propre à l’avenir», souligne Hedeli Sassi, coordinateur des projets sociaux auprès de l’URBSFA.