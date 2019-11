Vous partez à l’étranger? L’Institut de médecine tropicale lance une application de conseils de voyage

L’Institut de médecine tropicale d’Anvers (IMT) a développé une nouvelle application qui permet d’informer les voyageurs sur les risques qu’ils encourent pour leur santé en fonction de leur destination.

Grâce à cela, l’Institut souhaite toucher les personnes qui ne se rendent pas systématiquement à la clinique du voyage ou sur le site de l’Institut avant leur départ.

En 2018, près de 20.000 personnes se sont tournées vers la clinique de voyage de l’IMT pour obtenir des conseils et des vaccins, soit 3.000 de plus qu’en 2016.

«Malgré le nombre croissant de visiteurs dans notre ‘travel clinic’, nous notons que certaines personnes ne consultent toujours pas notre site web et la clinique avant de partir à l’étranger», explique Patrick Soentjens, responsable de la polyclinique de l’IMT.

«Cela s’explique notamment par le fait qu’ils trouvent le texte sur le site trop fastidieux ou l’information impossible à trouver rapidement, ou parce qu’ils se rendent dans leur pays d’origine et pensent par conséquent que les vaccinations ou les médicaments ne sont pas nécessaires.»

Mieux assister les vacanciers

Avec l’application – qui porte le nom de Wanda – l’Institut souhaite fournir des informations courtes et concises de manière accessible. Wanda est gratuit et contient toutes les informations à jour que l’on peut également trouver sur le site web de l’Institut de médecine tropicale. La plupart des informations sont également disponibles hors connexion. De plus, l’IMT peut envoyer aux voyageurs un message ciblé en cas d’épidémie dans un pays.

«Nous espérons pouvoir mieux assister les vacanciers pendant leur voyage», souligne Mieke Croughs, responsable du projet. «Vous ne savez pas toujours où trouver des informations fiables à l’étranger et bon nombre des brochures sur la santé reçues lors d’une visite à la clinique ne sont plus dans la poche des voyageurs lorsqu’ils ont réellement besoin d’être informés. Wanda propose une solution pratique pour remédier à ces problèmes.»

Les développeurs rappellent cependant que l’application est purement informative et ne remplace pas les consultations avec le personnel médical. «Une application ne contient que des informations générales qui s’appliquent à tout le monde. Nous ne pouvons pas prendre en compte les risques spécifiques pour la santé d’un individu car nous ne disposons d’aucune information sur ses antécédents médicaux ni sur les circonstances dans lesquelles il voyage.»