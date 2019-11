La police australienne arrête un homme suspecté de déclencher des feux de brousse

(Belga) Les autorités australiennes ont arrêté mercredi un homme suspecté d'avoir démarré plusieurs feux de brousse, ont-elles indiqué. Il a été intercepté alors que des agents portaient secours à un parachutiste coincé dans un arbre au sud de Sydney (est).

Des officiers de police ainsi qu'une équipe de sauvetage avaient été déployés pour aider le parachutiste de 61 ans qui s'était retrouvé dans un arbre près de Wollongong, à 80 km au sud de Sydney. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, les agents ont senti une odeur de fumée. Ils sont alors partis à pied et ont découvert un terrain en feu, a indiqué la police de Nouvelle-Galles du Sud, jeudi. Un homme de 20 ans a été arrêté sur place. Il aurait été vu en train d'attiser les flammes. Il a été inculpé et comparaîtra le 2 décembre. Quelque 150 mètres carrés avaient déjà été détruits lorsque les pompiers ont éteint le brasier. L'état de Nouvelle-Galles du Sud a décrété une interdiction totale d'emploi du feu en raison du risque extrême d'incendies. 1.1 millions d'hectares de nature ont déjà été détruits depuis le début de l'épisode des feux de brousse en octobre. Cette semaine, tant la Nouvelle-Galles du Sud que l'état du Queensland, plus au nord, ont déclaré l'état d'urgence, alors que les pompiers s'efforçaient de contenir les dizaines de feux. Les autorités estiment que certains incendies pourraient avoir été déclenchés délibérément. Elles ont reçu de nombreux rapports dans ce sens. (Belga)