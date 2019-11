Les frères Bryan rangeront leurs raquettes après l'US Open

(Belga) Les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, 41 ans, ont annoncé mercredi qu'ils mettront un terme à leur carrière de joueurs de tennis après l'US Open, qui aura lieu à New York du 31 août au 13 septembre 2020.

Bob et Mike Bryan ont remporté 118 titres en double, dont 16 en Grand Chelem (six fois l'Open d'Australie, deux fois Roland-Garros, trois fois Wimbledon et cinq fois l'US Open). Ils ont également été sacré champions olympiques en 2012 à Londres. Les frères Bryan ont été numéro un mondiaux pendant 438 semaines, un record, dont 139 semaines consécutives entre février 2013 et octobre 2015. (Belga)