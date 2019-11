Brexit - Le Brexit signifie la véritable fin de l'Empire britannique

(Belga) Deux semaines avant l'entrée en scène de son successeur Charles Michel, le président du Conseil européen Donald Tusk n'a pas mâché ses mots, mercredi soir? devant le Collègue européen à Bruges. "Le Brexit signifie la véritable fin de l'Empire britannique", a-t-il déclaré.

Ces dernières années, Donald Tusk a entendu à de nombreuses reprises de la part de la Grande-Bretagne que sa sortie de l'Union européenne lui permettrait de redevenir une puissance mondiale. Mais ce sont des avis différents qu'il a entendus lors de ses voyages en Afrique du Sud, en Inde, au Canada, en Australie et dans d'autres pays. "Après son départ, le Royaume-Uni deviendra un outsider, un acteur de deuxième classe dans un domaine occupé par la Chine, les Etats-Unis et l'UE", a-t-il estimé. Selon lui, ce n'est qu'au sein d'une Europe unie que la Grande-Bretagne peut jouer un rôle sur la scène internationale et faire face sans complexes aux superpuissances. "On peut dire la même chose de la France et de l'Allemagne", a-t-il ajouté. Un mois avant des élections outre-Manche, le Polonais n'a pas abandonné l'espoir d'un revirement. "Dans ce match, nous avons déjà eu du temps supplémentaire, nous sommes maintenant dans les prolongations, peut-être qu'il y aura même des penaltys", a-t-il brossé. (Belga)