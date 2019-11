TC Charleroi - Condamné pour viols en 2014, le tribunal ne révoque pas son sursis probatoire

Le tribunal correctionnel de Charleroi n'a pas révoqué mercredi le sursis probatoire de 5 ans de S.M., 46 ans. L'homme était poursuivi pour s'être rendu à une fête scolaire. Le ministère public avait requis la révocation du sursis probatoire du prévenu. L'homme était interdit de tout contact avec de jeunes filles mineures après avoir été condamné pour viols et attentats à la pudeur.

Le 18 janvier 2014, S.M. avait obtenu une peine complémentaire de 4 ans et 4 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans pour des attentats à la pudeur et des viols sur de jeunes filles âgées de plus de 14 ans mais mineures. En 2019, le quadragénaire avait débarqué dans une fête d'école, pensant qu'il s'agissait d'une fête des voisins. Selon le ministère public, l'homme n'avait donc pas respecté une de ses mesures probatoires qui lui interdisait formellement tout contact avec de jeunes filles en l'absence d'adultes. Face au tribunal, l'homme jurait n'être resté qu'une dizaine de minutes sur place. "Je ne me suis pas rendu compte qu'il s'agissait d'une école et qu'il y avait des enfants."

Le ministère public avait requis la révocation du sursis probatoire. Ce n'était pas le premier cas où S.M. ne respectait pas ses mesures. En 2017, il n'avait pas averti son assistant de justice qu'il avait changé d'adresse. Selon le parquet, le prévenu manquait d'explications claires pour expliquer cet écart de conduite. "Il y avait plusieurs enfants lors de la fête. Quand il dit qu'il ne pensait pas enfreintes ses mesures, c'est bien ça le problème. Il doit y penser sans cesse", justifiait le ministère public.

Me Jean-Philipe Mayence, à la défense, ne comprenait pas la volonté du ministère public de révoquer le sursis probatoire. Selon l'avocat, son client n'avait pas enfreint l'une de ses mesures puisqu'il n'était pas entré en contact avec de jeunes filles.