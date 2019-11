Indemnités aux ex-patrons de Nethys: Dermagne confirme

Le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne vient de recevoir le dossier qu’il attendait: des indemnités ont bien été versées à l’ancienne équipe dirigeante de Nethys.

Pierre-Yves Dermagne, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, l’annonçait hier en commission du Parlement wallon: c’était imminent, il allait recevoir un rapport du CA d’Enodia et du management intérimaire de Nethys sur les fameuses indemnités qui auraient été versées à trois membres de l’ancienne direction de Nethys, Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer.

C’est fait, le rapport est arrivé mercredi à son administration. Et il confirme: des indemnités «compensatoires» ont bien été versées en mai dernier. La décision avait été prise un an plus tôt.

Les montants ont été liquidés le 21 mai 2019, au titre de rémunérations variables, alors même que ces bonus dépassaient le plafond fixé par le décret

«Pour aller directement aux faits, (les informations reçues) nous apprennent que le comité de nomination et rémunération du groupe a décidé, en date du 22 mai 2018, du principe de verser des indemnités dites “de rétention”, soit des indemnités présentées comme nécessaires pour éviter le départ des intéressés vers le privé, lors de l’entrée en vigueur du décret gouvernance visant à limiter les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques sous tutelle régionale», dit le ministre des Pouvoirs locaux.

Les montants ont été liquidés le 21 mai 2019, «au titre de rémunérations variables, alors même que ces bonus dépassaient le plafond fixé par le décret, sous l’argument que ceux-ci étaient liés aux résultats d’exercices antérieurs à son adoption», rapporte Pierre-Yves Dermagne.

Les pièces transmises au juge d’instruction

L’instruction Nethys-Enodia entamée par le ministre en septembre dernier, pratiquement dès sa prestation de serment, se poursuit donc, comme promis.

«Dans la rigueur et la neutralité qui s’indiquent en matière de tutelle, j’entends faire la lumière sur les sommes versées, les procédés utilisés et la légalité de ceux-ci.»

Ce qui veut dire que Pierre-Yves Dermagne et son administration vont passer au crible les documents qu’il vient de recevoir. Il ne se prononcera sur une éventuelle annulation des versements qu’après avoir tout analysé.

En attendant, les documents reçus ont été transmis au juge d’instruction en charge de la procédure judiciaire depuis le début du mois d’octobre, pour le volet pénal.

«L’élémentaire sécurité juridique»

«Enfin, j’attends aussi que les responsables d’Enodia prennent toutes leurs responsabilités. Il leur appartient de défendre les intérêts de la société et de ses actionnaires, c’est-à-dire des communes et province associées, autrement dit, des citoyens, en utilisant toutes les voies de droit», poursuit le ministre socialiste.

Quant à lui, comme il le répète désormais systématiquement, il va rester prudentissime pour ne pas faire capoter le chantier qu’il a entamé il y a quelques semaines. «Je reste fidèle à ma ligne qui est d’agir avec détermination et méthode, dans le cadre de mes compétences et avec les outils à la disposition de mon autorité de tutelle, et ce dans le respect des principes de bonne administration, d’impartialité et d’équitable procédure. C’est une question d’élémentaire sécurité juridique.»