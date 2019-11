VIDÉO | Le nouveau maillot des Diables rouges vu par les supporters: «Bof, mais on s’y fera»

L’entraînement des Diables rouges était ouvert au public ce mercredi soir à Tubize. L’occasion de demander aux nombreux supporters ce qu’ils pensent du nouveau maillot de l’équipe nationale, présenté il y a quelques jours.

Ils sont quelques centaines amassés autour du terrain principal du centre d’entraînement national à Tubize. En attendant que les joueurs arrivent pour la séance du soir, ces supporters devisent principalement du design du nouveau maillot de leur équipe favorite.

Bof quoi

Et ils sont nombreux à ne pas vraiment être fan de ce maillot «avec une trace de freinage en plein milieu». Mais ce qui choque encore plus, c’est le nouveau logo de la fédération de football. Apparemment, on ne touche pas à une icône et la moindre des choses eut été de demander l’avis… des supporters.

Mais bon, si c’est comme pour la compo d’équipe, il y aurait au moins 11 millions d’avis différents dans le pays…

Notre reportage vidéo ci-dessus.

Football: le nouveau maillot des Diables rouges vu par les supporters. © ÉdA – Jacques Duchateau