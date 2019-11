VIDÉOS | Les 5 mésaventures de Raymond Poulidor qui auraient pu changer sa légende d’«éternel second»

Trop souvent résumé à ses 2es places au Tour de France, il n’aura souvent pas manqué grand-chose à Raymond Poulidor pour qu’il troque son costume d’«éternel second» contre la tunique jaune du Tour de France. Et ce, à plusieurs reprises.

+ PORTRAIT | Raymond Poulidor, la «vox populidor» s’est éteinte à 83 ans

Même s’il détient le record du nombre de podiums sur la Grande Boucle, «Poupou» restera toujours considéré comme l’«éternel second» par le grand public. Et pourtant, c’est oublié combien de victoires a remporté le plus populaire des cyclistes français de l’après-guerre au cours de carrière. Ou même, combien de fois il est passé tout près d’enfiler ce fameux maillot jaune derrière lequel il a toujours couru...

Car, s’il n’a jamais été leader du Tour de France, «Poulidor» le doit principalement au talent extraordinaire de ses rivaux (Jacques Anquetil et Eddy Merckx en grande partie) mais aussi, parfois, à de malheureux faits de course.

Dans le courant des années 60, Raymond Poulidor est ainsi passé cinq fois à côté de la montre (ou la tunique) en or en raison d‘accidents ou de mésaventures.

1 Tour 1964: un incroyable oubli sur la piste monégasque

Le 30 juin, les favoris du Tour de France se disputent la victoire sur le vélodrome de Monaco. Alors qu’il semble avoir tout en main pour s’imposer et décrocher le premier maillot jaune de sa carrière, Raymond Poulidor sprinte un tour trop tôt. La sanction est immédiate: Jacques Anquetil s’impose quelques hectomètres plus tard et empoche une importante minute de bonification tandis que «Poupou» se console avec la cinquième place.

2 Tour 1964: une roue voilée qui coûte très cher

Le 6 juillet, à 24 kilomètres de l’arrivée toulousaine, Raymond Poulidor se rend compte que sa roue est voilée. Sur les conseils de son directeur sportif, Antonin Magne, il décide de s’arrêter pour la changer. Malheureusement, à peine est-il remonté sur son vélo que le coureur est projeté à terre. En cause, l’empressement de son mécanicien, trop violent dans sa poussée.

+ À LIRE AUSSI | «Il faisait le lien avec le cyclisme ancré dans les territoires»: les hommages au «géant» Raymond Poulidor

Informés de la situation, tous les rivaux de Raymond Poulidor, dont Jacqes Anquetil, passent la deuxième pour creuser l’écart. La sanction est sévère: «Poupou» est récupéré par le peloton des vaincus et perd plus de 2’30’’ sur les leaders.

3 Tour 1964: un mauvais braquet dans le Puy-de-Dôme

Le 12 juillet, sous un ciel d’été, tout se joue sur les 5 derniers kilomètres du Puy-de-Dôme entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Une montée à plus de 10% de pente. Les deux hommes grimpent côte à côte, derrière les deux Espagnols (Julio Jimenez et Federico Bahamontes) en tête de la course. Sans s’adresser le moindre regard, épaule contre épaule. Aucun d’eux ne veut céder jusqu’à ce qu’Anquetil lâche prise à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée.

À l’arrivée, Raymond Poulidor termine troisième de l’étape, Jacques Anquetil cinquième. Mais l’écart entre les deux hommes (42 secondes) laisse le maillot jaune au Normand qui ajoutera 21 secondes supplémentaires dans le contre-la-montre final, entre Versailles et le Parc des Princes. Au bilan, «Poupou» s’incline de 55 secondes. Mais il se satisfait de cette deuxième place qui contribuera tant à la «poupoularité». Ce n’est que plus tard qu’il regrettera «de n’avoir pas eu le temps de reconnaître cette ascension». Lui qui, en raison d’un emploi du temps de ministre avant le Tour, avait notamment compliqué sa tâche en privilégiant un mauvais braquet.

4 Tour 1965: le tacle de Henry Anglade

Même débarrassé de Jacques Anquetil, Raymond Poulidor va laisser filer d’autres magnifiques occasions de se porter en tête du Tour de France.

Ainsi, en 1965, c’est l’Italien Felice Gimondi qui va priver le Français d’une première victoire à Paris. Un Tour qui s’est surtout joué sur les pentes du Mont-Ventoux.

Le 6 juillet, «Poupou», bien en jambes, est le seul à pouvoir accompagner Julio Jimenez dans les portions les plus pentues de l’ultime ascension du jour. Derrière, Felice Gimondi craque. Beaucoup.

À la peine, et en passe de perdre le Tour, l’Italien reçoit toutefois un coup de pouce inattendu, celui de Henry Anglade qui l’a repris à 8 kilomètres de la ligne d’arrivée.

Sous les huées de ses compatriotes massés au bord de la route, le coureur français ramène peu à peu le Lombard qui réussira à conserver son maillot jaune pour 34 secondes. Le Tour 1965 vient de prendre un tournant: Felice Gimondi a survécu à sa défaillance, remportera les deux derniers chronos de l’épreuve et s’imposera avec 3’40’’ d’avance sur Raymond Poulidor.

5 Une moto ruine son rêve de victoire finale

Le 13 juillet 1968, dernier coup dur de la décennie pour Raymond Poulidor.

Bien placé au classement général, la victoire finale semble promise au coureur français, dont les qualités de grimpeur et l’expérience font la différence dans les moments importants.

Malheureusement, la poisse colle aux basques de «Poupou» qui se fait renverser aux alentours du 200e km par une moto. le visage en sang, le coureur reprend la course mais perd plus d’une minute sur ses principaux rivaux. Deux jours plus tard, il abandonne et quitte le Tour de France.