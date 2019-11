On connaît l’homme le plus sexy de l’année et ça va surprendre

«People» a révélé celui qu’il juge être l’homme le plus sexy de l’année et son nom a de quoi surprendre.

Titre complètement désuet mais attendu chaque année, le magazine «People» vient de dévoiler l’homme le plus sexy du monde. Il s’agit du chanteur compositeur, John Legend.

Avant lui, le magazine avait sacré Idris Elba, Bradley Cooper, George Clooney, Ryan Gosling, Ryan Reynolds ou encore Keanu Reeves.Il y a deux ans déjà, en couronnant le chanteur de country (et mari de Gwen Stefani), Blake Shelton, «People» avait surpris.

- Photo News Avec beaucoup d’humour, John Legend a tenu à honorer son «mentor» Blake Shelton! Amis et tous deux coachs dans la version américaine de «The Voice», les deux chanteurs partagent désormais ce prix. «Je ne sais pas quoi dire! Je voudrais remercier People Magazine bien évidemment, mais surtout Blake Shelton, parce que je me suis assis à côté de lui ces derniers mois et j’ai appris à être sexy, a déclaré John Legend non sans humour. J’ai observé chacun de ses mouvements, chaque mot qui sortait de sa bouche, et je crois que ça a déteint sur moi. Je pense que c’est grâce à ça que j’en suis là aujourd’hui.»

La femme de John Legend, Chrissy Teigen s’est quant à elle targué de plusieurs tweets amusants: «Mon secret a été divulgué! J’ai enfin réalisé mon rêve d’avoir fait l’amour à l’homme le plus sexy du monde. Un honneur!» ou encore «L’homme le plus sexy au monde vient de me faire un sandwich au jambon.»