La javel pour changer la couleur des yeux: le nouveau challenge dangereux de TikTok

Un nouveau challenge circule sur TikTok et incite les jeunes utilisateurs à placer un sachet rempli de Javel sur les yeux pour en changer la couleur. Un défi dangereux qui ne fonctionne évidemment pas du tout!

TikTok a encore frappé! Un nouveau challenge dangereux circule sur la plateforme incitant les jeunes à placer un scahet rempli d’eau de javel sur leurs yeux pour en éclaircir la couleur. Se placer un sachet des sachets d’eau de javel sur les yeux pour en modifier la couleur. Il s’agit du «bright eye challenge»

Le centre anti-poison, alerté par les vidéos qui circulent et se multiplient sur les réseaux sociaux, tire la sonnette d’alarme et incite à la plus grande prudence.

Ces courtes vidéos se répandent essentiellement sur la plateforme TikTok. Des adolescents appliquent sur leurs yeux des pochettes en plastique remplies d’un mélange d’eau de javel, de mousse à raser et de désinfectant pour les mains et prétendent ainsi pouvoir changer la couleur de leurs yeux. Évidemment, cela ne fonctionne pas!

Un challenge truqué

Plusieurs utilisateurs de TikTok ont d’ailleurs depuis admis avoir utilisé les outils d’édition vidéo de la plateforme pour truquer leurs vidéos.

De son côté, la plate-forme a justifié: «Encourager un environnement sain sur TikTok est notre première priorité et nous prenons notre responsabilité de maintenir notre communauté en sécurité très au sérieux. Alors que le créateur de ce challenge a précisé qu’il s’agissait d’une plaisanterie, nous avons supprimé les vidéos violant notre politique d’utilisation pour protéger notre communauté.»