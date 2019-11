Plus de 700 trains supprimés entre Tournai et Lille depuis 2018

Depuis début 2018, ce ne sont pas moins de 770 trains qui ont été supprimés sur la ligne Tournai-Lille. Une situation qui inquiète la députée tournaisienne Ludivine Dedonder.

On dénombre 616 trains partiellement ou totalement supprimés entre Tournai et Lille en 2018 et 154 suppressions rien que durant le premier semestre 2019!

Voilà la réponse que le ministre de la Mobilité François Bellot a fourni tout récemment à une question parlementaire de la députée tournaisienne Ludivine Dedonder qui s’inquiétait de cette situation.

«Des chiffres pour le moins interpellant alors que Tournai, de par sa position dans l’Eurométropole, devrait pouvoir bénéficier d’une liaison ferroviaire vers Lille de qualité, performante et cadencée!», estime-t-elle.

Interrogé également sur le nombre de navetteurs annuel fréquentant la ligne Tournai-Lille, le ministre a invoqué la confidentialité. «Dans le cadre de la libéralisation du transport ferroviaire en service intérieur, la SNCB est réticente vis-à-vis de la diffusion de données commerciales et sensibles pour l’entreprise. À cet égard, la SNCB considère que certaines données telles que les chiffres d’occupation entre des gares déterminées sont des données purement internes.»

«Comme un écolier qui veut cacher son bulletin à ses parents»

«Une société publique qui ne veut pas répondre aux questions d’un parlementaire est quand même inquiétant! Ce manque de transparence quant aux chiffres de fréquentation n’est certainement pas de nature à me rassurer. Ça me fait penser à l’écolier qui cache son bulletin à ses parents de peur d’être puni! Comment voulez-vous mener une politique de mobilité efficace si on nous cache les chiffres?», interroge Ludivine Dedonder

À la dernière question demandant si des négociations avec la France pour améliorer la liaison entre Tournai et Lille étaient en cours et si des mesures à court et long terme étaient envisagées pour améliorer cette liaison ferroviaire, la réponse fut laconique et abstraite. «La SNCB a mis en place, fin 2018, des comités de suivi trilatéraux (avec la SNCF et la Région Hauts-de-France) sur les différents sujets liés au trafic ferroviaire. La SNCB a également, au besoin, des contacts opérationnels. La priorité de la SNCB est de structurer les contacts avec les partenaires en vue de pouvoir optimaliser l’offre. La principale mesure envisagée pour cette liaison est une simplification de la tarification, ainsi qu’une harmonisation de la billettique et des règles applicables aux voyageurs de part et d’autre de la frontière.»

Ludivine Dedonder a conclu qu’elle ne manquerait pas de réinterroger prochainement le ministre pour savoir où en sont les discussion entre la SNCB, la SNCF et la Région Hauts-de-France sur la tarification et l’harmonisation de la billettique, «car je n’aime ni l’inertie ni le fait qu’on se moque de nous!», conclut Ludivine Dedonder.

En attendant, si vous devez vous rendre à Lille depuis Tournai, vous pouvez toujours opter pour le ... covoiturage.